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    Лига Европы. «Арсенал» в Лондоне примет ЦСКА в 1/4 финала

    В четверг, 5 апреля, стартуют четвертьфинальные матчи в Лиге Европы. В одном из них в Лондоне встретятся местный «Арсенал» и ЦСКА. Результат этой встречи предсказать сложно, поэтому мнения специалистов расходятся: от легкой победы «Арсенала» до сенсационного результата столичных футболистов.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» – ЦСКА. Начало в 22:05 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2018 21:00
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 апреля 2018, 22:37

      Убери этого дебила деревянного - Березуцкого!!!
      Сделай замену, срочно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 апреля 2018, 22:34

      Вечер перестаёт быть приятным.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 апреля 2018, 22:30

      Краловец судит по-европейски. Объективно. Посмотрим дальше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 5 апреля 2018, 22:20

      ЦСКА победы,накажите за гнилой базар Англию!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 апреля 2018, 22:08

      Атлетико уже забил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 5 апреля 2018, 22:02

      Верим в РОССИЮ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 апреля 2018, 21:49

      Господа, я буду совершенно не оригинален.
      "Коням" в Лондоне ничего не светит. По объективным причинам - АПЛ (Атомная Подводная Лодка) по своему составу сильнее, нежели наш Чемпионат. По необъективным причинам - в "деле Скрипалей" и общих санкций против нашей страны, меня одолевают большие сомнения, что Краловец будет свистеть в нашу сторону. Итак, как говорил знаменитый русский флотоводец - русским морякам лучше всего удаются мероприятия невыполнимые. Пожелаем армейцам удачи.

      0
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 5 апреля 2018, 21:38

      Арсенал сейчас не в лучшей форме, поэтому у ЦСКА есть шансы пройти англичан. Всей страной будем болеть за армейцев, удачи вам ребята!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar > andrej-lucevich 5 апреля 2018, 21:41

      +++

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 апреля 2018, 21:22

      Надо показать всё лучшее!
      Наш ответ Чемберлену!..
      Давайте, армейцы, играйте до красного конца!

      4
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      Рейтинг: +11

      cemetery 5 апреля 2018, 21:21

      Покажите им там в Лондоне кузькину мать! Удачи Ганчаренко и Ко! )

      2
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