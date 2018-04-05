Лига Европы. «Арсенал» в Лондоне примет ЦСКА в 1/4 финала

В четверг, 5 апреля, стартуют четвертьфинальные матчи в Лиге Европы. В одном из них в Лондоне встретятся местный «Арсенал» и ЦСКА. Результат этой встречи предсказать сложно, поэтому мнения специалистов расходятся: от легкой победы «Арсенала» до сенсационного результата столичных футболистов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» – ЦСКА. Начало в 22:05 по московскому времени, не пропустите!

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