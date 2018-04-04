Агент: «Фернандеш хочет остаться в «Локомотиве»

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша оценил шансы на то, что футболист продолжит карьеру в стане железнодорожников. Как отметил Паулу Барбоза, португалец хочет продлить контракт с командой.

«Могу сказать, что контакт межу нами и «Локомотивом» есть. Думаю, в ближайшее время уже начнем переговоры по новому контракту.

Важно, что Мануэл Фернандеш хочет остаться в команде и продолжить карьеру в России.

Мануэл еще способен отыграть на высоком уровне как минимум три-четыре года. Это как минимум»,– сказал агент.

Фернандеш в текущем сезоне провел в чемпионате России 23 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.