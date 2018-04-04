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    Агент: «Фернандеш хочет остаться в «Локомотиве»

    Агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша оценил шансы на то, что футболист продолжит карьеру в стане железнодорожников. Как отметил Паулу Барбоза, португалец хочет продлить контракт с командой.

    «Могу сказать, что контакт межу нами и «Локомотивом» есть. Думаю, в ближайшее время уже начнем переговоры по новому контракту.
    Важно, что Мануэл Фернандеш хочет остаться в команде и продолжить карьеру в России.

    Мануэл еще способен отыграть на высоком уровне как минимум три-четыре года. Это как минимум»,– сказал агент.

    Фернандеш в текущем сезоне провел в чемпионате России 23 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2018 18:03
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 5 апреля 2018, 17:34

      лучший.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 12:39

      Для Локомотива это знаковый игрок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 апреля 2018, 06:28

      Лучший

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 апреля 2018, 00:16

      Красава Ману!

      0
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      Рейтинг: +15

      Loko113 4 апреля 2018, 23:04

      МАНУ ты наш на века)))))

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 4 апреля 2018, 20:27

      Victosha тоже хочет, чтобы Фернандеш остался в Локомотиве!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 апреля 2018, 20:25

      Бесспорно лучший игрок РФПЛ! ОСТАВАЙСЯ МАНУ!

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 апреля 2018, 19:34

      Фернандеш мастер высочайшего уровня. Благодаря Локомотиву и Семину ну и конечно личному труду он вернулся в сборную Португалии.

      1
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 4 апреля 2018, 19:17

      Фенрнандеш мужик, не свалил из команды , хотя были у него трудности с попаданием в состав, но он все выдержал и победил обстоятельства. Молодец, даешь чемпионство!

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 4 апреля 2018, 19:09

      Хочет в лиге чемпионов поиграть

      0
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