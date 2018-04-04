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Агент: «Фернандеш хочет остаться в «Локомотиве»

4 апреля 2018, 18:03
13

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша оценил шансы на то, что футболист продолжит карьеру в стане железнодорожников. Как отметил Паулу Барбоза, португалец хочет продлить контракт с командой.

«Могу сказать, что контакт межу нами и «Локомотивом» есть. Думаю, в ближайшее время уже начнем переговоры по новому контракту.
Важно, что Мануэл Фернандеш хочет остаться в команде и продолжить карьеру в России.

Мануэл еще способен отыграть на высоком уровне как минимум три-четыре года. Это как минимум»,– сказал агент.

Фернандеш в текущем сезоне провел в чемпионате России 23 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (13)
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Одинокий волк Маквейд
1522855774
Зачем судьбу испытывать, тут у него прет.
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AlfavitЪ
1522856401
Это его команда, пусть остается.
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Loko_Roma
1522858653
Фенрнандеш мужик, не свалил из команды , хотя были у него трудности с попаданием в состав, но он все выдержал и победил обстоятельства. Молодец, даешь чемпионство!
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bumer_moscow
1522859694
Фернандеш мастер высочайшего уровня. Благодаря Локомотиву и Семину ну и конечно личному труду он вернулся в сборную Португалии.
Ответить
Федя Кабак
1522862706
Бесспорно лучший игрок РФПЛ! ОСТАВАЙСЯ МАНУ!
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victosha
1522862875
Victosha тоже хочет, чтобы Фернандеш остался в Локомотиве!
Ответить
XaXatyn
1522876596
Красава Ману!
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bumer_moscow
1522898926
Лучший
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zigbert
1522921193
Для Локомотива это знаковый игрок.
Ответить
ljrljr0505
1522938850
лучший.
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