Газзаев призвал не отвечать на призывы бойкота ЧМ-2018

Заместитель председателя Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал сообщения о возможном бойкоте предстоящего ЧМ-2018 рядом стран. Как отметил бывший главный тренер сборной России, не стоит обращать внимания на такие данные.

«Все это будет продолжаться вплоть до чемпионата мира. Надо отвечать просто. Во время Кубка конфедераций, который прошел в нашей стране, с точки зрения безопасности, организованности, доброжелательности не было ни одного инцидента. Мы не раз проводили турниры, чемпионаты, Олимпийские игры. Никогда не возникало никаких проблем. Это самое главное. То, что мы показываем это и показывали, – лишнее тому подтверждение», – сказал Газзаев.