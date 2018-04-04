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    Газзаев призвал не отвечать на призывы бойкота ЧМ-2018

    Заместитель председателя Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал сообщения о возможном бойкоте предстоящего ЧМ-2018 рядом стран. Как отметил бывший главный тренер сборной России, не стоит обращать внимания на такие данные.

    «Все это будет продолжаться вплоть до чемпионата мира. Надо отвечать просто. Во время Кубка конфедераций, который прошел в нашей стране, с точки зрения безопасности, организованности, доброжелательности не было ни одного инцидента. Мы не раз проводили турниры, чемпионаты, Олимпийские игры. Никогда не возникало никаких проблем. Это самое главное. То, что мы показываем это и показывали, – лишнее тому подтверждение», – сказал Газзаев.

    Источник: RT

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    04.04.2018 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 4 апреля 2018, 19:38

      Каков все-таки мир вокруг России. Мы не подарок для Европы. Но не припомню такого в истории , чтобы ради того чтобы насолить какой-либо стране было столько наворочено ; тут тебе и отравления , тот тебе и информация о злобности русских людей. Трудно себе представить чтобы у нас Питере или в Москве на приехавших на футбол кто-то стал нападать. Все как у всех . И у нас есть свои придурки и они есть во всем мире. Англичане никак не могут простить что чемпионат проводится в России а не у них....

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