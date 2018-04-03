Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алдонин считает, что в противостоянии ЦСКА и «Арсенала» шансы равны

    Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин оценил шансы армейцев на проход в полуфинал Лиги Европы. В 1/4 россияне сыграют с лондонским «Арсеналом».

    «Большой плюс ЦСКА в том, что там много ребят с громадным опытом, в том числе международным. Могу сказать, что шансы команд равны, хотя фаворитом, наверное, считается все же «Арсенал» по определенному статусу и вариативности состава

    Армейцы все-таки играют одной обоймой достаточно долго, могут возникать некоторые трудности с нехваткой игроков, тем не менее, бой эти футболисты дадут, я уверен», – сказал эксперт.

    Первая игра между командами состоится 5 апреля в 22:05 по Москве.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2018 22:31
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 10:33

      Сказал все по делу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 4 апреля 2018, 17:37

      так и есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 4 апреля 2018, 12:27

      Типо игра была ровна....играли...?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 апреля 2018, 10:24

      Надо дать бой , выложиться -- и будет результат !!! И не такие бывают биты !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 4 апреля 2018, 09:48

      Лишь бы не повторили подвиг Спартака (0:7).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 4 апреля 2018, 08:44

      Верим в команду!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -34

      ninakopernik 4 апреля 2018, 06:16

      Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- http://tiny.cc/52v1ry

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Sci-Hub 4 апреля 2018, 05:02

      "Шансы равны"... нулю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 3 апреля 2018, 23:48

      Минут на 15 ЦСКА хватит. А потом....
      Рад буду ошибиться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 апреля 2018, 23:23

      Разгром будет страшным, увы....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11