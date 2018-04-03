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  • Алдонин считает, что в противостоянии ЦСКА и «Арсенала» шансы равны

Алдонин считает, что в противостоянии ЦСКА и «Арсенала» шансы равны

3 апреля 2018, 22:31
12

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин оценил шансы армейцев на проход в полуфинал Лиги Европы. В 1/4 россияне сыграют с лондонским «Арсеналом».

«Большой плюс ЦСКА в том, что там много ребят с громадным опытом, в том числе международным. Могу сказать, что шансы команд равны, хотя фаворитом, наверное, считается все же «Арсенал» по определенному статусу и вариативности состава

Армейцы все-таки играют одной обоймой достаточно долго, могут возникать некоторые трудности с нехваткой игроков, тем не менее, бой эти футболисты дадут, я уверен», – сказал эксперт.

Первая игра между командами состоится 5 апреля в 22:05 по Москве.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига Европы Арсенал ЦСКА Алдонин Евгений
Комментарии (12)
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Axe111
1522784713
Что ты несешь.0-100 итог
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Федя Кабак
1522784916
Бедный Игнашевич будет играть против скоростного Обамеянга.
Ответить
Par Mezan
1522787007
Разгром будет страшным, увы....
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Zeff
1522788511
Минут на 15 ЦСКА хватит. А потом.... Рад буду ошибиться.
Ответить
Sci-Hub
1522807325
"Шансы равны"... нулю
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ninakopernik
1522811780
Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- http://tiny.cc/52v1ry
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Tim-Timmy
1522820684
Верим в команду!
Ответить
Урия Гип
1522824487
Лишь бы не повторили подвиг Спартака (0:7).
Ответить
Zenmaster
1522826656
Надо дать бой , выложиться -- и будет результат !!! И не такие бывают биты !!!
Ответить
Евгений Агеев
1522834039
Типо игра была ровна....играли...?
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