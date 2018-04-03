Алдонин считает, что в противостоянии ЦСКА и «Арсенала» шансы равны

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин оценил шансы армейцев на проход в полуфинал Лиги Европы. В 1/4 россияне сыграют с лондонским «Арсеналом».

«Большой плюс ЦСКА в том, что там много ребят с громадным опытом, в том числе международным. Могу сказать, что шансы команд равны, хотя фаворитом, наверное, считается все же «Арсенал» по определенному статусу и вариативности состава

Армейцы все-таки играют одной обоймой достаточно долго, могут возникать некоторые трудности с нехваткой игроков, тем не менее, бой эти футболисты дадут, я уверен», – сказал эксперт.

Первая игра между командами состоится 5 апреля в 22:05 по Москве.