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    Маркос Алонсо: «Челси» провел неплохой матч против «Тоттенхэма», ведь у нас было больше моментов»

    Защитник английского «Челси» Маркос Алонсо прокомментировал исход матча 32 тура АПЛ против лондонского «Тоттенхэма» (1:3). По мнению испанца, «пенсионеры» провели неплохую встречу.

    «Думаю, что у нас не было той же удачи, что была в прошлом сезоне. Кроме того другие команды стали сильнее, и, возможно, мы не показываем той стабильности, которая была у нас в прошлом году. Я не думаю, что мы провели плохой матч против «Тоттенхэма», у нас было намного больше шансов, чем у них.

    Думаю, как и в каждой игре, мы должны быть сфокусированы и сконцентрированы все 90 минут, потому что мы провели хороший матч, контролировали игру, а затем пропустили три мяча. Это трудно принять», – заключил испанец.

    «Челси» находится в восьми очках от зоны Лиги чемпионов.

    Источник: ФК «Челси»

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    02.04.2018 19:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 апреля 2018, 20:57

      Лига Европы нам пойдет на пользу, правда если Бернли нас не обойдет . . .

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      Рейтинг: +8

      elsa 3 апреля 2018, 00:30

      всрать 3 гола дома в ахренеть каком важном матче—"неплохоиграли")))

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