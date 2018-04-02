Маркос Алонсо: «Челси» провел неплохой матч против «Тоттенхэма», ведь у нас было больше моментов»

Защитник английского «Челси» Маркос Алонсо прокомментировал исход матча 32 тура АПЛ против лондонского «Тоттенхэма» (1:3). По мнению испанца, «пенсионеры» провели неплохую встречу.

«Думаю, что у нас не было той же удачи, что была в прошлом сезоне. Кроме того другие команды стали сильнее, и, возможно, мы не показываем той стабильности, которая была у нас в прошлом году. Я не думаю, что мы провели плохой матч против «Тоттенхэма», у нас было намного больше шансов, чем у них.

Думаю, как и в каждой игре, мы должны быть сфокусированы и сконцентрированы все 90 минут, потому что мы провели хороший матч, контролировали игру, а затем пропустили три мяча. Это трудно принять», – заключил испанец.

«Челси» находится в восьми очках от зоны Лиги чемпионов.