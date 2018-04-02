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    Радимов полагает, что «Зенит» еще может бороться за первое место в РФПЛ

    Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов порассуждал о чемпионских перспективах команды. Эксперт считает, что шансов сине-бело-голубые не утратили.

    «Сейчас такой период чемпионата, что разбрасываться очками нельзя. Яркий пример — «Краснодар», который продолжал играть в красивый открытый футбол и сыграл вничью с «Анжи» (1:1), потеряв важнейшие очки. «Зенит» правильно понял, что средняя линия устала, нападающие не успевают, сосредоточился на обороне и добыл столь важные три очка.

    Сейчас на первый план выходит набор очков. Я уверен, что первая четвeрка будет терять очень мало очков. Борьба за чемпионство обострится с новой силой. «Зенит» может в ней поучаствовать», – сказал Радимов в эфире «Радио «Зенит»..

    «Зенит» отстает от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2018 19:29
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 3 апреля 2018, 07:13

      Кто бы сомневался.

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 2 апреля 2018, 23:26

      неплохая трава...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 2 апреля 2018, 22:20

      Один комментарий лучше другого.наверное Таня Буланова на гастролях, а Владика в запое журналюги подкараулили.Записали все что он с пьяну собутыльникам буровил.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 2 апреля 2018, 21:42

      всё ещё может перемениться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 апреля 2018, 21:01

      ЦСКА и Спартак выцарапывают победы из ничего, если Зенит начнёт бороться, то всё может быть

      8
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 апреля 2018, 20:08

      хотелось бы очень,,но пока не очень верится...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11240

      alp > acer2003 2 апреля 2018, 23:27

      +100!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 2 апреля 2018, 20:07

      как болельщик зенита скажу - весь зенит "устал"

      4
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 2 апреля 2018, 19:47

      В этом сезоне для Зенита 3-е место будет отличным результатом.

      2
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > Павелий 2 апреля 2018, 19:51

      согласен ) главное опередить спартак)

      2
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > е5к.о.н.е.й.е5 2 апреля 2018, 20:16

      ну я буду только за если динамо спартак опередит в этом сезоне))))

      1
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      Рейтинг: +5882

      Павелий > Zenitoveс1991 2 апреля 2018, 20:35

      Вот вроде уже взрослый мальчик, 27 лет. А до сих пор не понял, что надо болеть за свой клуб, а не против других.

      0
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > Павелий 2 апреля 2018, 22:26

      ну так я за свой клуб и болею) выиграет спартак 6 из 6 ну молодцы чего, нет так будет шанс обогнать)

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 2 апреля 2018, 19:47

      Не верю

      0
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