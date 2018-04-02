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  • Радимов полагает, что «Зенит» еще может бороться за первое место в РФПЛ

Радимов полагает, что «Зенит» еще может бороться за первое место в РФПЛ

2 апреля 2018, 19:29
15

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов порассуждал о чемпионских перспективах команды. Эксперт считает, что шансов сине-бело-голубые не утратили.

«Сейчас такой период чемпионата, что разбрасываться очками нельзя. Яркий пример — «Краснодар», который продолжал играть в красивый открытый футбол и сыграл вничью с «Анжи» (1:1), потеряв важнейшие очки. «Зенит» правильно понял, что средняя линия устала, нападающие не успевают, сосредоточился на обороне и добыл столь важные три очка.

Сейчас на первый план выходит набор очков. Я уверен, что первая четвeрка будет терять очень мало очков. Борьба за чемпионство обострится с новой силой. «Зенит» может в ней поучаствовать», – сказал Радимов в эфире «Радио «Зенит»..

«Зенит» отстает от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Радимов Владислав
Комментарии (15)
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edw7777
1522687667
Не верю
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Павелий
1522687672
В этом сезоне для Зенита 3-е место будет отличным результатом.
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GrizzlyD
1522688856
как болельщик зенита скажу - весь зенит "устал"
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acer2003
1522688905
хотелось бы очень,,но пока не очень верится...
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Zubo
1522692102
ЦСКА и Спартак выцарапывают победы из ничего, если Зенит начнёт бороться, то всё может быть
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smersh45
1522694578
всё ещё может перемениться
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Патронташ
1522696813
Один комментарий лучше другого.наверное Таня Буланова на гастролях, а Владика в запое журналюги подкараулили.Записали все что он с пьяну собутыльникам буровил.
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alp
1522700787
неплохая трава...
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mamba9090909
1522728798
Кто бы сомневался.
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