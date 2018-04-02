Радимов полагает, что «Зенит» еще может бороться за первое место в РФПЛ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов порассуждал о чемпионских перспективах команды. Эксперт считает, что шансов сине-бело-голубые не утратили.

«Сейчас такой период чемпионата, что разбрасываться очками нельзя. Яркий пример — «Краснодар», который продолжал играть в красивый открытый футбол и сыграл вничью с «Анжи» (1:1), потеряв важнейшие очки. «Зенит» правильно понял, что средняя линия устала, нападающие не успевают, сосредоточился на обороне и добыл столь важные три очка.

Сейчас на первый план выходит набор очков. Я уверен, что первая четвeрка будет терять очень мало очков. Борьба за чемпионство обострится с новой силой. «Зенит» может в ней поучаствовать», – сказал Радимов в эфире «Радио «Зенит»..

«Зенит» отстает от лидирующего «Локомотива» на семь очков.