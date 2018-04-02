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    Виалли: «Конте не может дождаться своего ухода из «Челси»

    Бывший главный тренер «Челси» Джанлука Виалли заявил, что Антонио Конте не может дождаться того момента, когда покинет синих.

    По мнению Виалли, который в свое время играл вместе с Конте в «Ювентусе», а ныне является телевизионным экспертом, 48-летний специалист просто ждет, когда его время в клубе подойдет к концу.

    «Конте не может дождаться ухода из «Челси». Он не может смириться с тем, что клуб продает или покупает игроков, не посоветовавшись с ним. По правде говоря, «Челси» хотел бы, чтобы тренером был человек, более близкий к клубу.

    Неважно, уйдет Конте в сборную Италии или «ПСЖ». Он найдет место, где сможет снова выиграть что-то важное. Выстроится очередь, чтобы подписать его», – сказал Виалли.

    Источник: Goal.com

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    02.04.2018 12:46
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