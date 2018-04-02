Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уткин: «Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените» на будущий сезон»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин заявил, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покинет команду по завершении сезона.

    «Я получил не оставляющие сомнений свидетельства, что Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените» на будущий сезон. Что не может меня не огорчать», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

    Напомним, итальянский специалист возглавил сине-бело-голубых прошлым летом. После 23 матчей «Зенит» располагается на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. Отметим, что петербуржцы уже вылетели из Кубка России и Лиги Европы.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2018 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      termis 2 апреля 2018, 18:57

      Надо возвращать луческу. Мирча ещё покажет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 18:13

      кто же это Василию такие сведения предоставил интересно, неужто прямо из верхов руководства Зенита))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3955

      Kollljan 2 апреля 2018, 17:47

      Проблема владельцев Зенита в том, что они сами не знают чего хотят. Если уж наняли тренера, то дайте ему поработать 2-3 сезона, а потом уж делайте выводы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 апреля 2018, 17:10

      Манчини ни при каких обстоятельствах не оставят в «Зените» на будущий сезон.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 2 апреля 2018, 17:00

      Просто супер новость. Зениту желаю найти нормального и сильного тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 апреля 2018, 14:47

      Кто следующий? Капело наверно, то же ноет хорошо! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 14:38

      Откуда у Василия такие свидетельства? Все может перевернуться с ног на голову.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 2 апреля 2018, 12:41

      Пусть деньги вернет сначала!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 2 апреля 2018, 12:33

      Он себе не враг.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 2 апреля 2018, 12:26

      Если Манчини уйдёт, трагедией это уж точно не станет...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > _Marqella_ 2 апреля 2018, 13:03

      Я тоже.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11