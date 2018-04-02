Уткин: «Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените» на будущий сезон»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин заявил, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покинет команду по завершении сезона.

«Я получил не оставляющие сомнений свидетельства, что Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените» на будущий сезон. Что не может меня не огорчать», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

Напомним, итальянский специалист возглавил сине-бело-голубых прошлым летом. После 23 матчей «Зенит» располагается на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. Отметим, что петербуржцы уже вылетели из Кубка России и Лиги Европы.