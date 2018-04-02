Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените» на будущий сезон»

Уткин: «Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените» на будущий сезон»

2 апреля 2018, 12:10
13

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин заявил, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покинет команду по завершении сезона.

«Я получил не оставляющие сомнений свидетельства, что Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените» на будущий сезон. Что не может меня не огорчать», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

Напомним, итальянский специалист возглавил сине-бело-голубых прошлым летом. После 23 матчей «Зенит» располагается на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. Отметим, что петербуржцы уже вылетели из Кубка России и Лиги Европы.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Уткин Василий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
denzillo
1522660992
Да не-пускай и дальше рулит бомжами и слащявыми аргентинцами! Даёшь Манчини ещё на 5 лет!!!
Ответить
Spartak Piter
1522661061
Почему в зените тренер и футболисты напоминают девчонок а не мужчин?
Ответить
_Marqella_
1522661192
Если Манчини уйдёт, трагедией это уж точно не станет...
Ответить
Zeff
1522661637
Он себе не враг.
Ответить
upiter622
1522662075
Пусть деньги вернет сначала!
Ответить
zigbert
1522669087
Откуда у Василия такие свидетельства? Все может перевернуться с ног на голову.
Ответить
a-rakhmatov
1522678246
Манчини ни при каких обстоятельствах не оставят в «Зените» на будущий сезон.....
Ответить
Kollljan
1522680426
Проблема владельцев Зенита в том, что они сами не знают чего хотят. Если уж наняли тренера, то дайте ему поработать 2-3 сезона, а потом уж делайте выводы.
Ответить
OfaZavr
1522681991
кто же это Василию такие сведения предоставил интересно, неужто прямо из верхов руководства Зенита))
Ответить
termis
1522684624
Надо возвращать луческу. Мирча ещё покажет..
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
1
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
3
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
1
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
2
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
3
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+