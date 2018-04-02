Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Сказал вещи, которые необходимо признать. Как в группах анонимных алкоголиков»

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, что его фразу о «нефутбольной стране» приняли неправильно из-за того, что она была выдернута из контекста.

    «Если мы говорим о наших медиа, сегодня очень модно выдернуть одну фразу, например «Россия – нефутбольная страна» и накинуться. Или «Мы – *****!»... На самом деле, смысл и одной, и другой фразы был совсем другой.

    То, что мы – не самая сильная сборная в мире, это очевидно всем. Очень важно, на мой взгляд, признать этот факт, чтобы двигаться дальше. Потому что, когда мы говорим: «Нет, у нас все замечательно! У нас все хорошо! Да, проиграли, но сейчас мы попрем! У нас все супер! Все шикарно! Сборная развивается! Все отлично» Но только сборная после чемпионата Европы была на 36-м месте в рейтинге ФИФА, а сейчас на 65-м. Но мы развиваемся, процессы идут.

    Я сказал вещи, которые, на мой взгляд, необходимо признать, для того, чтобы двигаться. Как в группах анонимных алкоголиков: «Здравствуйте, я Вася Пупкин и я алкоголик». С этого начинается процесс выздоровления и движения какого-то. Пока ты этого не признаешь, ты говоришь: «Ну окей, мы этого не признаем. У нас все хорошо, прекрасно. Мы супер-футбольная держава и Слуцкий, оказывается, виноват в том, что озвучил какие-то темы, какие-то проблемы, которые у нас существуют».

    На самом деле фраза «Мы – нефутбольная страна» была сказана с тем, чтобы попытаться разобраться в причинах. Почему низкая посещаемость, мы не берем «Спартак» или «Зенит», а в целом по российской Премьер-лиге. ФНЛ я не беру. Это же второй наш дивизион, а там цифры – 500-600 человек – средняя посещаемость стадионов в Самаре или Воронеже.

    Я предлагал пути. Я очень много думал над тем, как использовать наследие чемпионата мира и много обсуждал эту тему с нашими футбольными руководителями. Это не просто фраза, которая свелась к короткой...

    Там было дальше. Просто очень легко выдернуть фразу. А что делать и как быть, ты не можешь одной фразой объяснить. Сегодня у нас «мир одной фразы». Поэтому «нефутбольная страна», «космос»...

    Мне, конечно, приятно, что фразы ушли в народ и ими все пользуются. Надо было запатентовать и использовать в коммерческих целях (смеется). Суть там была гораздо глубже, но сегодня многие читают только заголовки, к сожалению. Не углубляясь в эти процессы. А не углубившись мы не поймем, что делать и как развиваться», – рассказал Слуцкий.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2018 11:09
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 апреля 2018, 14:29

      Так в том то и дело, что у нас в управления футбола ПТУШники и к нему мало имеющие отношения люди, зато если человек всю жизнь футболом занимается от детской школы, до тренера не единожды чемпиона России, то вот его же не в жизнь до управления не допустят, там жешь пилы работают, футбол это так - ширма.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 14:26

      Проблем конечно много ,но все они всплывают из множества причин.Главным же фактором является отношение к футболу всего государства сверху до низу. Футбол не терпит фальши и наказывает за это. От того насколько мы любим футбол и будет определяться его уровень.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 апреля 2018, 13:35

      Готовимся к очередному позору...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 2 апреля 2018, 13:29

      Суть не меняется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 12:16

      так оно так конечно, но от слов лучше не станет а деле мало что движется с мертвой точки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 апреля 2018, 12:07

      Леонид Викторыч открыл космос перед российским футболом! Как бы только не провалиться в черную дыру...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 апреля 2018, 11:36

      Прежде чем говорить, желательно подумать о последствиях...
      Даже эти пояснения с неаккуратными сравнениями вызовут массу пересудов...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 2 апреля 2018, 11:25

      Слуцкий прав на все 100%. Невозможно решить проблемы, если ты их не осознаёшь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 2 апреля 2018, 11:25

      так ты ещё и алкоголик, теперь ясно что вы по ночам на евро делали

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11