Слуцкий: «Сказал вещи, которые необходимо признать. Как в группах анонимных алкоголиков»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, что его фразу о «нефутбольной стране» приняли неправильно из-за того, что она была выдернута из контекста.

«Если мы говорим о наших медиа, сегодня очень модно выдернуть одну фразу, например «Россия – нефутбольная страна» и накинуться. Или «Мы – *****!»... На самом деле, смысл и одной, и другой фразы был совсем другой.

То, что мы – не самая сильная сборная в мире, это очевидно всем. Очень важно, на мой взгляд, признать этот факт, чтобы двигаться дальше. Потому что, когда мы говорим: «Нет, у нас все замечательно! У нас все хорошо! Да, проиграли, но сейчас мы попрем! У нас все супер! Все шикарно! Сборная развивается! Все отлично» Но только сборная после чемпионата Европы была на 36-м месте в рейтинге ФИФА, а сейчас на 65-м. Но мы развиваемся, процессы идут.

Я сказал вещи, которые, на мой взгляд, необходимо признать, для того, чтобы двигаться. Как в группах анонимных алкоголиков: «Здравствуйте, я Вася Пупкин и я алкоголик». С этого начинается процесс выздоровления и движения какого-то. Пока ты этого не признаешь, ты говоришь: «Ну окей, мы этого не признаем. У нас все хорошо, прекрасно. Мы супер-футбольная держава и Слуцкий, оказывается, виноват в том, что озвучил какие-то темы, какие-то проблемы, которые у нас существуют».

На самом деле фраза «Мы – нефутбольная страна» была сказана с тем, чтобы попытаться разобраться в причинах. Почему низкая посещаемость, мы не берем «Спартак» или «Зенит», а в целом по российской Премьер-лиге. ФНЛ я не беру. Это же второй наш дивизион, а там цифры – 500-600 человек – средняя посещаемость стадионов в Самаре или Воронеже.

Я предлагал пути. Я очень много думал над тем, как использовать наследие чемпионата мира и много обсуждал эту тему с нашими футбольными руководителями. Это не просто фраза, которая свелась к короткой...

Там было дальше. Просто очень легко выдернуть фразу. А что делать и как быть, ты не можешь одной фразой объяснить. Сегодня у нас «мир одной фразы». Поэтому «нефутбольная страна», «космос»...

Мне, конечно, приятно, что фразы ушли в народ и ими все пользуются. Надо было запатентовать и использовать в коммерческих целях (смеется). Суть там была гораздо глубже, но сегодня многие читают только заголовки, к сожалению. Не углубляясь в эти процессы. А не углубившись мы не поймем, что делать и как развиваться», – рассказал Слуцкий.