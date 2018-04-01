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    РФПЛ. ЦСКА обыграл «Ростов» и поднялся на третью строчку

    В матче 24-го тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 2:1.

    В составе армейцев голами отметились защитник Георгий Ценников и хавбек Понутс Вернблум. У ростовчан гол забил защитник Сверрир Ингасон.

    ЦСКА набрал 44 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Ростов» с 27-ю очками идет на 12-м месте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Щенников, 44; 1:1 – Ингасон, 61; 1:2 – Вернблум, 75.

    «Ростов»: Песьяков (Абаев, 72), Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш (Дядюн, 84), Гацкан, Калачев, Сапета, Ионов, Сигурдарсон (Скопинцев, 85).

    ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Дзагоев (Кучаев, 78), Натхо, Вернблум, Головин, Муса (Витиньо, 83).

    Предупреждения: Ингасон, 9; Калачев, 32; Сапета, 76 – Набабкин, 32.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2018 20:53
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 2 апреля 2018, 08:28

      Почти все (кроме Краснодара) воспользовались поражением Локомотива)

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 апреля 2018, 08:16

      Неприятный осадок от игры... Ужасное поле, ужасное судейство, тупая игра...

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 1 апреля 2018, 21:41

      У ЦСКА в нашем чемпионате пожалуй у одних есть понятная игра, Ростов удар вперед хрен знает куда, авось нападающие зацепятся, а там кто - там Ионов (деревянный), да его надо гнать ссаными тряпками из всех команд, лучше пацанов пробовать молодых, чем такие чуды как Ионов, Заболотный и т.д. Хоть футбол интересней смотреть будет. ЦСКА с победой, но Дзагоев и Верблум со своими психами и слюнями явно достали, иногда тошнит от их недовольных рож.

      1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 1 апреля 2018, 21:22

      Валера мясной пудель затянет Ростов в ФНЛ!С победой нас!!!

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 апреля 2018, 21:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Интересно, существует указание судьям не наказывать это быдло кричащее - Верблума? Почему он себе позволяет так себя вести, а все дурочка включают, списывают на его самобытность. В Европе он язычек в попке держит. Кстати, в ЦСКА так ведут практически все игрочищи.

      -5
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 1 апреля 2018, 21:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё закономерно, Ростов на выход...

      -11
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      ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > _Marqella_ 1 апреля 2018, 21:44

      Тебя по ходу в Ростове на кукан натянули не по детски ,что любая новость о Ростове и чмоrgello тут как тут......

      5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 апреля 2018, 21:09

      А кто чемпионы, если не эти три? Прям интрига

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 апреля 2018, 21:08

      Добыли нужные очки!..
      Команды, укомплектованная нападающими, но чаще забивают защитники...

      8
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 1 апреля 2018, 21:06

      Не знаю как Локомотив, но Спартак и Зенит уже точно не чемпионы!

      3
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      Рейтинг: +7392

      Старикан > mnb 95 1 апреля 2018, 21:23

      Я бы не стал так категорично утверждать!

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 1 апреля 2018, 21:06

      Все!! Этом убогим поле сыграли последний раз!.....

      0
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