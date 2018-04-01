РФПЛ. ЦСКА обыграл «Ростов» и поднялся на третью строчку

В матче 24-го тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 2:1.

В составе армейцев голами отметились защитник Георгий Ценников и хавбек Понутс Вернблум. У ростовчан гол забил защитник Сверрир Ингасон.

ЦСКА набрал 44 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Ростов» с 27-ю очками идет на 12-м месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Щенников, 44; 1:1 – Ингасон, 61; 1:2 – Вернблум, 75.

«Ростов»: Песьяков (Абаев, 72), Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш (Дядюн, 84), Гацкан, Калачев, Сапета, Ионов, Сигурдарсон (Скопинцев, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Дзагоев (Кучаев, 78), Натхо, Вернблум, Головин, Муса (Витиньо, 83).

Предупреждения: Ингасон, 9; Калачев, 32; Сапета, 76 – Набабкин, 32.

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