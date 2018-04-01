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РФПЛ. ЦСКА обыграл «Ростов» и поднялся на третью строчку

1 апреля 2018, 20:53
31

В матче 24-го тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 2:1.

В составе армейцев голами отметились защитник Георгий Ценников и хавбек Понутс Вернблум. У ростовчан гол забил защитник Сверрир Ингасон.

ЦСКА набрал 44 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Ростов» с 27-ю очками идет на 12-м месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Щенников, 44; 1:1 – Ингасон, 61; 1:2 – Вернблум, 75.

«Ростов»: Песьяков (Абаев, 72), Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш (Дядюн, 84), Гацкан, Калачев, Сапета, Ионов, Сигурдарсон (Скопинцев, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Дзагоев (Кучаев, 78), Натхо, Вернблум, Головин, Муса (Витиньо, 83).

Предупреждения: Ингасон, 9; Калачев, 32; Сапета, 76 – Набабкин, 32.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов
Комментарии (31)
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Dimon 007
1522605375
В очередной раз убедился что ЦСКА команда гон.....в! Тянули время, судья не давал Ростову играть! А Вертблума давно на цепь пора посадить!
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Shogun
1522605383
День судейского косяка можно закрывать, то одних за уши вытаскивают, другой в Ростове попросту слепой, фолит одна сторона, в штрафной в другую сторону и что интересно из-за таких косяков голы и летят, интересно глянуть матч на юге и там думаю без косяков не обошлось, ЦСКА по сути и была победа ваша
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justozavr
1522605734
Верблума иногда кайф вырубить, мерзкий тип
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pul
1522605799
как бы судья не вытаскивал Ростов, с победой мужики....
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Serjoga
1522605853
Не понравилось, что в последние минуты Вернблум падал как подкошенный только от присутствия игрока Ростова и даже без контактов! Вернблум и Дзагоев "давили" на судью! Поражение Ростова мне радости не добавило, но то, что ЦСКА обошел Зенит, которому судьи "вытащили" победу над Уфой немного порадовало!
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mnb 95
1522606009
Не знаю как Локомотив, но Спартак и Зенит уже точно не чемпионы!
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insider_retro
1522606136
Добыли нужные очки!.. Команды, укомплектованная нападающими, но чаще забивают защитники...
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_Marqella_
1522606221
Всё закономерно, Ростов на выход...
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Yev
1522606455
Интересно, существует указание судьям не наказывать это быдло кричащее - Верблума? Почему он себе позволяет так себя вести, а все дурочка включают, списывают на его самобытность. В Европе он язычек в попке держит. Кстати, в ЦСКА так ведут практически все игрочищи.
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yarik1_78
1522606945
Валера мясной пудель затянет Ростов в ФНЛ!С победой нас!!!
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