Божович: «В России о Дзюбе плохой шум, хотя как игрок он хорош»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился наблюдениями от матча 24-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:2). Отдельно специалист прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы, забившего гол в этой встрече.

«Мы не успевали контролировать мяч. Делали максимум три касания подряд. «Динамо» очень хорошо давило, до 30-й минуты мы не находили выхода из обороны. Очень плохо двигались, проиграли много борьбы. Наши игроки жалуются, что устали, – может, это и мои проблемы тоже. «Динамо» поздравляю с победой, надеюсь, что оно останется, и рад видеть этот стадион.

Дзюба? У него есть качество, опыт. В России плохой шум о нем, хотя как игрок он хорош. Зависимость от Дзюбы? В первом круге мы играли без него и набрали без него 25 очков. Когда не будет Артема, поговорим об игре без Артема. Вызов Дзюбы в сборную – не моя работа», – заявил Божович.