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    Божович: «В России о Дзюбе плохой шум, хотя как игрок он хорош»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился наблюдениями от матча 24-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:2). Отдельно специалист прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы, забившего гол в этой встрече.

    «Мы не успевали контролировать мяч. Делали максимум три касания подряд. «Динамо» очень хорошо давило, до 30-й минуты мы не находили выхода из обороны. Очень плохо двигались, проиграли много борьбы. Наши игроки жалуются, что устали, – может, это и мои проблемы тоже. «Динамо» поздравляю с победой, надеюсь, что оно останется, и рад видеть этот стадион.

    Дзюба? У него есть качество, опыт. В России плохой шум о нем, хотя как игрок он хорош. Зависимость от Дзюбы? В первом круге мы играли без него и набрали без него 25 очков. Когда не будет Артема, поговорим об игре без Артема. Вызов Дзюбы в сборную – не моя работа», – заявил Божович.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2018 08:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 1 апреля 2018, 11:57

      Хороший игрочишка не будет скитаться по арендам

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 1 апреля 2018, 11:06

      Дзюба как Лукаку в Мю, Дзюба как Иммобиле в Лацио, против сильных нет результата

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 1 апреля 2018, 10:43

      Это тоже шютка.с 1 апреля!))))

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