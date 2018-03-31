Примера. «Барселона» в гостях сыграет против «Севильи»

Лидер испанской Примеры «Барселона» в рамках 30 тура проведет матч в Севилье против одноименного клуба. Обе команды представляют Испанию в 1/4 финала Лиги чемпионов, где коллективы сыграют на следующей неделе.

Каталонцы идут на первом месте турнира с отрывом в 11 очков. Севильцы находятся в зоне Лиги Европы, но по итогам тура могут оттуда выпасть.

«Бомбардир» предлагает вашему вниманию прямую текстовую трансляцию матча на «Рамон Санчес Писхуан», который начнется в 21:45 по Москве.

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