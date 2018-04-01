Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон)
Материалы

Севилья - Барселона

31.03.2018, Суббота, 21:45 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 30 тур Севилья - Барселона
Испания. Примера (2017/2018)
11 тур
4 ноября, суббота 22:45 Барселона 2:1 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
30 тур
5 апреля, среда 20:30 Барселона 3:0 Севилья
11 тур
6 ноября, воскресенье 22:45 Севилья 1:2 Барселона
Суперкубок Испании 2016

ответный матч		 18 августа, четверг 00:00 Барселона 3:0 Севилья
Суперкубок Испании 2016

первый матч		 14 августа, воскресенье 23:00 Севилья 0:2 Барселона
Испания. Кубок (2015/2016)
Финал
22 мая, воскресенье 22:30 Барселона 2:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
26 тур
28 февраля, воскресенье 22:30 Барселона 2:1 Севилья
7 тур
3 октября, суббота 17:00 Севилья 2:1 Барселона
Суперкубок УЕФА 2015

11 августа, вторник 21:45 Барселона 5:4 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
31 тур
11 апреля, суббота 21:00 Севилья 2:2 Барселона
12 тур
22 ноября, суббота 22:00 Барселона 5:1 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 23:59 Севилья 1:4 Барселона
4 тур
14 сентября, суббота 22:00 Барселона 3:2 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
24 февраля, воскресенье 01:00 Барселона 2:1 Севилья
6 тур
29 сентября, суббота 23:59 Севилья 2:3 Барселона
Испания. Примера (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 23:00 Севилья 0:2 Барселона
9 тур
22 октября, суббота 23:59 Барселона 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
28 тур
13 марта, воскресенье 23:00 Севилья 1:1 Барселона
9 тур
30 октября, суббота 23:55 Барселона 5:0 Севилья
Суперкубок Испании 2010
Финал
ответный матч		 21 августа, суббота 22:30 Барселона 4:0 Севилья
Суперкубок Испании 2010
Финал
первый матч		 14 августа, суббота 23:30 Севилья 3:1 Барселона
Испания. Примера (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Севилья 2:3 Барселона
18 тур
16 января, суббота 23:55 Барселона 4:0 Севилья
Испания. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
ответный матч		 13 января, среда 23:55 Севилья 0:1 Барселона
1/8 финала
ответный матч		 5 января, вторник 23:55 Барселона 1:2 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
22 апреля, среда 23:55 Барселона 4:0 Севилья
13 тур
29 ноября, суббота 23:55 Севилья 0:3 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
23 тур
9 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:1 Барселона
4 тур
22 сентября, суббота 23:55 Барселона 2:1 Севилья
Суперкубок УЕФА 2006

25 августа, пятница 22:45 Барселона 0:3 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
...
  • ...
    Рейтинг: +82

    RScat 31 марта 2018, 23:58

    Обидно,немного не дотерпели

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 31 марта 2018, 22:54

    севилья удивляет !

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +82

    RScat 31 марта 2018, 22:20

    Интересно пенальти хоть один будет?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +82

    RScat > RScat 31 марта 2018, 22:20

    А то сегодня день,прям удачный на них)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 31 марта 2018, 21:18

    победу Барсе!!!

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 