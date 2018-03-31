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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 31 марта 2018
Севилья
31.03.2018, суббота, 21:45
Испания. Примера, 30 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
36'
Ф. Васкес
50'
Л. Муриэль
88'
Л. Суарес
89'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Барселона
89'
ГОЛ! 2:2!
Л. Месси
Пас отдал
Ф. Коутиньо
88'
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Замена
Нолито
️️️️
Х. Навас
81'
81'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Иньеста
77'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Паулиньо
Замена
Г. Писсаро
️️️️
Х. Корреа
72'
58'
Замена
Л. Месси
️️️️
У. Дембеле
ГОЛ! 2:0!
Л. Муриэль
50'
Замена
М. Лаюн
️️️️
Г. Меркадо
46'
Желтая карточка
С. Рико
44'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Васкес
Пас отдал
Х. Корреа
36'
Желтая карточка
Г. Меркадо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Габриэль Меркадо
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-3-1-1-2
15
Серхио Рико
16
Навас
2
Лангле
24
Кьер
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
25
Меркадо
11
Банега
20
Васкес
32
Корреа
10
Муриэль
3-4-2-1
1
тер Стеген
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
18
Паулиньо
8
Иньеста
11
Ракитич
6
Роберто
10
Дембеле
11
Коутиньо
9
Суарес
25
Меркадо
19
Лаюн
19
Лаюн
25
Меркадо
32
Корреа
19
Писсаро
19
Писсаро
32
Корреа
16
Навас
3
Нолито
3
Нолито
16
Навас
18
Паулиньо
4
Суарес
4
Суарес
18
Паулиньо
10
Дембеле
10
Месси
10
Месси
10
Дембеле
8
Иньеста
9
Алькасер
9
Алькасер
8
Иньеста
Остались в запасе
Севилья
Барселона
13
Давид Сорья
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Севилья - Барселона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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