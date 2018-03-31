Манджукич не включен в заявку «Ювентуса» на матч с «Миланом»

Итальянский «Ювентус» огласил заявку на матч 30 тура Серии А против «Милана». В списке, в частности, нет хорватского нападающего Марио Манджукича. Игрок получил травму на одной из последних тренировок. Заявка «старой синьоры» выглядит так.

Вратари: Джанлуиджи Буффон, Войцех Щесны, Карло Пинсольо;

Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Мехди Бенатья, Андреа Бардзальи, Даниэле Ругани, Бенедикт Хеведес, Штефан Лихтштайнер;

Полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Хуан Куадрадо, Клаудио Маркизио, Блез Матюиди, Квадво Асамоа, Стефано Стураро, Родриго Бентанкур, Дуглас Коста;

Форварды: Гонсало Игуаин, Пауло Дибала.

Матч начнется в 21:45 по Москве.