Фурсенко от лица Манчини пригласил болельщиков «Зенита» на открытую тренировку

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко от лица главного тренера команда Роберто Манчини пригласил болельщиков сине-бело-голубых на открытую тренировку команды.

Напомним, что встречу болельщиками Манчини пропустил.

«Хочу поблагодарить, что нашли время и пришли пообщаться с командой. Этот сезон оказался довольно сложным для нас, потому что создается новая команда. Хочу, чтобы вы понимали: все, что мы делаем, делаем для вас. Именно поэтому мы выбрали тренера, который проповедует атакующий футбол. Не все получается.

Сегодня главный тренер не смог прийти, но он приглашает вас на открытую тренировку перед игрой с «Краснодаром». Мы абсолютно открыты. Хочу, чтобы мы встретились для делового мужского разговора. У болельщиков накопилось много вопросов, у нас тоже», – сказал Фурсенко.

«Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 22 турах.