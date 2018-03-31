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  • Фурсенко от лица Манчини пригласил болельщиков «Зенита» на открытую тренировку

Фурсенко от лица Манчини пригласил болельщиков «Зенита» на открытую тренировку

31 марта 2018, 01:14
3

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко от лица главного тренера команда Роберто Манчини пригласил болельщиков сине-бело-голубых на открытую тренировку команды.

Напомним, что встречу болельщиками Манчини пропустил.

«Хочу поблагодарить, что нашли время и пришли пообщаться с командой. Этот сезон оказался довольно сложным для нас, потому что создается новая команда. Хочу, чтобы вы понимали: все, что мы делаем, делаем для вас. Именно поэтому мы выбрали тренера, который проповедует атакующий футбол. Не все получается.

Сегодня главный тренер не смог прийти, но он приглашает вас на открытую тренировку перед игрой с «Краснодаром». Мы абсолютно открыты. Хочу, чтобы мы встретились для делового мужского разговора. У болельщиков накопилось много вопросов, у нас тоже», – сказал Фурсенко.

«Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 22 турах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Фурсенко Сергей
Комментарии (3)
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Zeff
1522449062
Манчини проигнорировал и Фурсенко, и болельщиков. Уволить без выходного пособия.
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lyudanemzorova
1522450374
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый имунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://goo.gl/nsSwEp
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val-berezko
1522470893
Кто кому жопу лижет? Кто руководит в клубе ? С кем в этом клубе вести "мужской" разговор?
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