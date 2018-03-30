Вальверде: «Матч с «Севильей» будет ключевым в борьбе за титул Примеры»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 30-го тура Примеры против «Севильи».

«Барселона» сейчас находится там, где хотела находиться. У нас есть игроки, которые могут сыграть в последнем отрезке сезона. Это будет определяющий месяц. Матч с «Севильей» будет ключевым. Победа будет означать многое в гонке за титулом.

Месси? Мы следим за его здоровьем. Сейчас у него небольшое повреждение», – сказал Вальверде.

Матч «Севилья» – «Барселона» пройдет завтра, 31 марта. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.