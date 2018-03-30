Моуринью: «В лице Ибрагимовича европейский футбол лишился большого игрока»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что европейский футбол лишился большого игрока в лице экс-нападающего манкунианцев Златана Ибрагимовича.

Швед выступал за «красных дьяволов» с лета 2016 года, однако из-за вылета команды из Лиги чемпионов решил покинуть ее до завершения сезона. 22 марта «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с 36-летним игроком. Днем позже он присоединился к «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Он большой игрок, которого европейский футбол лишился. Но этот этап в LA Galaxy «Лос-Анджелес Гэлакси» будет очень полезен для него. Он будет хорош для американского футбола по причине своей личности, страсти и профессионализма», – сказал Моуринью.