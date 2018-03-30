Mundo Deportivo: «Ливерпуль» прошлым летом хотел обменять Коутиньо на Бэйла с доплатой 70 миллионов

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, перешедший в «Барселону» в зимнее трансферное окно, мог продолжить карьеру «Реале».

По информации Mundo Deportivo со ссылкой на книгу «PSG: révélations d’une révolution», прошлым летом красные были готовы обменять бразильца в мадридский клуб на Гарета Бэйла, доплатив при этом 70 миллионов евро.

Сливочные отклонили данное предложение, поскольку были сосредоточены на приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе и был готовы отпустит валлийца в «ПСЖ», но ту сделку в итоге так и не удалось совершить.

Напомним, немногим позже Мбаппе перешел на правах аренды в «ПСЖ» с правом выкупа за 180 миллионов евро.