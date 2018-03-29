Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением об игре нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

«Со временем Роналду научился совершенствоваться как атлет. Он тратит меньше энергии на поле, чем раньше.

Я восхищаюсь им, потому что он прагматичен и понятен в том, что говорит и что делает. В последние годы он изменил свой стиль игры и показал, что он очень умный футболист. Он убийца. Все, что он делает, на 100 процентов ведет к голу», – сказал Буффон.

Напомним, что Роналду вышел на третье место среди лучших бомбардиров в истории на уровне сборных