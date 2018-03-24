Роналду вышел на третье место среди лучших бомбардиров в истории на уровне сборных

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в товарищеском матче против сборной Египта (2:1). Теперь на счету представителя «Реала» 81 гол за «европейских бразильцев».

Таким образом, футболист вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории на уровне сборных. Выше находятся только венгр Ференц Пушкаш (84 гола) и иранец Али Даеи (109 мячей).

Напомним, что оба гола во встрече с египтянами Роналду забил в компенсированное время второго тайма.