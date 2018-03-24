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    Роналду вышел на третье место среди лучших бомбардиров в истории на уровне сборных

    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в товарищеском матче против сборной Египта (2:1). Теперь на счету представителя «Реала» 81 гол за «европейских бразильцев».

    Таким образом, футболист вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории на уровне сборных. Выше находятся только венгр Ференц Пушкаш (84 гола) и иранец Али Даеи (109 мячей).

    Напомним, что оба гола во встрече с египтянами Роналду забил в компенсированное время второго тайма.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2018 12:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 26 марта 2018, 14:54

      вторым то еще станет но не первым...

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