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  • Мутко: «В еврокубках остался только ЦСКА. Это наш уровень, такой чемпионат. А мы хотим обыграть Бразилию»

Мутко: «В еврокубках остался только ЦСКА. Это наш уровень, такой чемпионат. А мы хотим обыграть Бразилию»

29 марта 2018, 23:26
15

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о молодых игроках сборной России.

«В России появилась плеяда хороших молодых футболистов, надеюсь, на длительную перспективу. Александр Головин прилично выглядит, братья Миранчуки – тоже. Вышел Швец на поле, и Черышев поиграл. Не надо забывать, что мы потеряли Джикию, Васина и Кокорина, которые бы смогли усилить команду. С другой стороны, хоть так говорить – кощунство, но лучше сейчас, чем за два дня до турнира.

Надо работать и заниматься подготовкой игроков. Мы запустили программу «Поиск талантов», но на нее нужно время, оно упущено, к сожалению.

Нужно повышать уровень чемпионата. Если он не будет повышаться, значит, наши футболисты должны играть в лучших чемпионатах Европы. В еврокубках остался только ЦСКА, а значит, это наш уровень, такой у нас чемпионат. А мы хотим, чтобы сборная пришла и обыграла Бразилию и Францию», – сказал Мутко.

Напомним, что сборная России проиграла Франции во вторник со счетом 1:3. Ранее россияне проиграли сборной Бразилии 0:3.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия ЦСКА Мутко Виталий
Комментарии (15)
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bset
1522356177
Очнулся. Столько времени прошло.
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+50/-50
1522356261
Это уровень чемпионата. Это уровень сборной. Это уровень наших руководителей футбола. Не надо уходить от ответственности, господин-барин Мутко.
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DIDI 23
1522360562
Сам загубил футбол, теперь оправдывается.
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kykyi
1522380487
Кто провалил программу "поиск талантов", ты? Тогда вали из правительства, уступи место тому, кто справиться. Пора отвечать за свои дела, а не раздовать бесконечные обещания.
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Кривоножка
1522380504
Поиск талантов)))) а в жюри Светлакова посадите,он любит такие конкурсы
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vladimir-7
1522385707
Вот, балбес, одни призывы, сам всё провалил, а теперь сваливает на всех-мы,мы...
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Gorasul
1522387820
Мутко как Путин))) Отмазки такие же!
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Dimon 007
1522388387
У нас есть такие педики как Мутко и Гинер! Которые «пропихивают» в состав людей что бы заработать! Фурсенко нахапал уже-приглашая иностранных тренеров, теперь эти у кормушки! Гинер Слуцкого пропихнул, заработав, теперь Головина пиарит! А Мудко прикрывает это левыми отмазками!
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zigbert
1522399068
А кто должен поднимать уровень нашего футбола ,не сказал.
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OfaZavr
1522405651
вот бы еще и не только на словах занялись этим.
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