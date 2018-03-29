Мутко: «Возможно, Черчесову стоит услышать мнение экспертов. Многие говорят правильные вещи»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением об игре сборной России.

«Надо понимать, что после группового этапа мы потенциально попадаем на Португалию или Испанию. Мы уже играли с испанцами, и с того времени уже три-четыре футболиста не смогли выйти на поле.

Нам нужно время, чтобы команда нашла свою игру. Месяц подготовки перед чемпионатом мира будет очень полезным. Сможем наиграть связки и поднять дух, как было на Кубке конфедераций. За неделю это сложно сделать.

У нас есть главный тренер – Станислав Черчесов, который много работает и старается. Он видит и понимает, что происходит с командой. Нужно доверять ему. После последних игр у нас у всех есть вопросы, у каждого – свои. Команда небезразличная, мы пробуем новые схемы. Например, Головин в опорной зоне хорошо смотрится, за исключением пары моментов.

Я послушал экспертов после матча с Францией, и многие говорят правильные вещи. Возможно, стоит Станиславу Черчесову встретиться с ними и услышать их мнение. Принимать решение ему, но можно встретиться с коллегами и услышать оценку. Я слышал интересные мнения, в которых много рационального. Надо понимать, что инопланетяне к нам не прилетят, у нас есть только наши игроки. У нас есть на базе чего работать, и мы будем работать», – сказал Мутко.

Напомним, что сборная России проиграла Франции во вторник со счетом 1:3. Ранее россияне проиграли сборной Бразилии 0:3.