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  • Мутко: «Возможно, Черчесову стоит услышать мнение экспертов. Многие говорят правильные вещи»

Мутко: «Возможно, Черчесову стоит услышать мнение экспертов. Многие говорят правильные вещи»

29 марта 2018, 21:08
22

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением об игре сборной России.

«Надо понимать, что после группового этапа мы потенциально попадаем на Португалию или Испанию. Мы уже играли с испанцами, и с того времени уже три-четыре футболиста не смогли выйти на поле.

Нам нужно время, чтобы команда нашла свою игру. Месяц подготовки перед чемпионатом мира будет очень полезным. Сможем наиграть связки и поднять дух, как было на Кубке конфедераций. За неделю это сложно сделать.

У нас есть главный тренер – Станислав Черчесов, который много работает и старается. Он видит и понимает, что происходит с командой. Нужно доверять ему. После последних игр у нас у всех есть вопросы, у каждого – свои. Команда небезразличная, мы пробуем новые схемы. Например, Головин в опорной зоне хорошо смотрится, за исключением пары моментов.

Я послушал экспертов после матча с Францией, и многие говорят правильные вещи. Возможно, стоит Станиславу Черчесову встретиться с ними и услышать их мнение. Принимать решение ему, но можно встретиться с коллегами и услышать оценку. Я слышал интересные мнения, в которых много рационального. Надо понимать, что инопланетяне к нам не прилетят, у нас есть только наши игроки. У нас есть на базе чего работать, и мы будем работать», – сказал Мутко.

Напомним, что сборная России проиграла Франции во вторник со счетом 1:3. Ранее россияне проиграли сборной Бразилии 0:3.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (22)
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alex1951
1522347130
Так.Первый е-ксперт высказался.... Хто второй? Утькин ,проснись,табя визивають!
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BRO_football
1522347311
Каких экспертов? Бубнова чтоль? Или Червиченко и Уткина? Ой, да не смешите!
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alex1951
1522348377
)))))))....а ежели ,прости меня господи,взять напрокат Гуса Иваныча?))))))))))
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САДЫЧОК
1522348466
Мутко боится назначить настоящего тренера типа Бердыева потому , что он точно не будет слушать Мутко
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Asbjorn
1522348751
Мутко уже решили что мы вышли из группы?
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порт
1522349526
Надо понимать, что инопланетяне к нам не прилетят ================================ Да уже прилетели, 11 жопоногих футболёров.
Ответить
Федя Кабак
1522350425
Нужно на выход и усатому и чудо министру! Не сборная, а цирк.
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Вомбат
1522352288
Мы видим как много работает твой ставленник, чудо ты станичное. В каждом "контрольном" матче тасует состав как сумасшедший - а вдруг вот это сочетание заиграет, а вдруг вот это? Это что - уровень тренера сборной?
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1522357860
Клинический бред.
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OfaZavr
1522402439
а лучше на Бомбардире ему комментарии почитать, тут много полезного и интересного мог бы подчерпнуть))
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