Симоне Индзаги: «VAR? «Лацио» нужно сосредоточиться на футболе»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги признал проблемы, которые доставила его команде система VAR.

«Учитывая то, что в последнее время происходит вокруг нашей команды, трудно сохранять спокойствие. Но нам нужно сосредоточиться только на футболе.

Считаю, что руководство итальянского футбола хорошо подготовлено, но все же они допустили некоторые просчеты в наш адрес. Не думаю, что они делали что-то специально, нам, видимо, немного не повезло», – заявил Индзаги.

Напомним, ранее в этом месяце болельщики «Лацио» организовали и провели акцию протеста перед зданием Федерации футбола Италии. Фанаты выразили протест против системы видеоассистентов рефери (VAR). По их мнению, это нововведение повлияло на исход матчей с участием римской команды.