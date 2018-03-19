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    Фанаты «Лацио» провели акцию протеста против системы ВАР

    Болельщики «Лацио» организовали и провели акцию протеста перед зданием Федерации футбола Италии. Фанаты выразили тем самым протест против системы видеоассистентов рефери (ВАР). По их мнению, это нововведение повлияло на исход матчей с участием римской команды.

    Сама акция продлилась с утра и до старта матча 29-го тура чемпионата Италии против «Болоньи», который завершился со счетом 1:1. На самой игре болельщики на потяжении 15 минут никак не реагировали на происходящее на поле, соблюдая режим тишины.

    Источник: Twitter

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    19.03.2018 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 19 марта 2018, 10:08

      К ним присоединились болельщики Лиона с предложением: боковых судей и судей за воротами назначать исключительно слабовидящих или одноглазых

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