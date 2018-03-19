Фанаты «Лацио» провели акцию протеста против системы ВАР

Болельщики «Лацио» организовали и провели акцию протеста перед зданием Федерации футбола Италии. Фанаты выразили тем самым протест против системы видеоассистентов рефери (ВАР). По их мнению, это нововведение повлияло на исход матчей с участием римской команды.

Сама акция продлилась с утра и до старта матча 29-го тура чемпионата Италии против «Болоньи», который завершился со счетом 1:1. На самой игре болельщики на потяжении 15 минут никак не реагировали на происходящее на поле, соблюдая режим тишины.