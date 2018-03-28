Наингголан лишен водительских прав на месяц и оштрафован за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан получил запрет на вождение в течение месяца и штраф в размере 1600 евро после предъявления обвинений за вождение в нетрезвом виде.

Обвинительный приговор связан с инцидентом, произошедшим год назад после матча между сборными Бельгии и Греции (1:1), когда футболист на арендованной машине со своим другом был остановлен полицией по дороге домой из ночного клуба.

Хотя молодые люди призналась, что находились под воздействием алкоголя, хавбек в свою защиту заявил, что не вел авто. По его словам, у машины спустило колесо и поэтому он оказался за рулем.