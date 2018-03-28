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  • Бубнов: «Сборная России готова к чемпионату мира-2018 на 40 процентов»

Бубнов: «Сборная России готова к чемпионату мира-2018 на 40 процентов»

28 марта 2018, 01:05
19

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов подвел итог двух последних товарищеских матчей сборной России. Эксперт считает, что мы не готовы к домашнему чемпионату мира.

«Несмотря на не самый приятный результат, сборная получила внушительный опыт на фоне серьезных соперников. Эти матчи вскрыли наши недостатки – в обороне и организации игры, прежде всего. Разбор этих ошибок точно пойдет на пользу в играх с соперниками более низкого уровня. Плюс такие встречи придают команде и игрокам в отдельности уверенность в своих силах, что также очень важно.

За оставшееся время нам нужно подготовиться к двум важнейшим матчам чемпионата мира – с Египтом и Саудовской Аравией. Эти команды несопоставимы по уровню с Францией (1:3) и Бразилией (0:3), поэтому на их фоне мы должны смотреться лучше. На сегодняшний день сборная готова к чемпионату мира процентов на 40. Показатель скромный, но слаженной и сбалансированной игры мы по-прежнему не увидели, но время, чтобы это исправить, еще есть», – заявил эксперт.

Россияне не могут выиграть в пяти матчах кряду.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Бубнов Александр
Комментарии (19)
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panmon
1522191405
А когда Черчесов принял сборную она была уже готова на 60%
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woyser
1522199054
Нет ни времени, ни ресурсов. Сборной нет, есть стадо баранов управляемых пастухом.
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ROSTOV SUPER
1522208433
А к самому ЧМ будет готова на 45 процентов !
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vladimir-7
1522209711
Как заявляет А.Бубнов у нас есть ещё время на исправление ошибок, поэтому нужно срочно заменить тренера сборной России и всё будет отлично. В стране это может сделать только Президент России, В.В.Путин. Ждём!!!
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neveldomha
1522214829
Эти 40, от 10 процентов. Защиты нет, атаки нет, центр поля, то есть то его сразу нет. Одни киперы более менее готовы.
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upiter622
1522215226
Да мы после каждой игры сборной России готовы...под водочку 40%.
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Полная Канистра
1522215638
не 40 а 0.4 так точнее
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ОЛЕГ К.
1522222202
В 2017 году Кубок Конфедераций показал на ,что способна сб.России.Прошло 8 месяцев,а воз и ныне там.Остаётся 80 дней и за это время хотят что-то изменить.Волшебники.
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nik55
1522235877
в процентах 0 лишний
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zigbert
1522246142
Пока наша сборная не показывает характер.
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