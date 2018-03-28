Бубнов: «Сборная России готова к чемпионату мира-2018 на 40 процентов»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов подвел итог двух последних товарищеских матчей сборной России. Эксперт считает, что мы не готовы к домашнему чемпионату мира.

«Несмотря на не самый приятный результат, сборная получила внушительный опыт на фоне серьезных соперников. Эти матчи вскрыли наши недостатки – в обороне и организации игры, прежде всего. Разбор этих ошибок точно пойдет на пользу в играх с соперниками более низкого уровня. Плюс такие встречи придают команде и игрокам в отдельности уверенность в своих силах, что также очень важно.

За оставшееся время нам нужно подготовиться к двум важнейшим матчам чемпионата мира – с Египтом и Саудовской Аравией. Эти команды несопоставимы по уровню с Францией (1:3) и Бразилией (0:3), поэтому на их фоне мы должны смотреться лучше. На сегодняшний день сборная готова к чемпионату мира процентов на 40. Показатель скромный, но слаженной и сбалансированной игры мы по-прежнему не увидели, но время, чтобы это исправить, еще есть», – заявил эксперт.

Россияне не могут выиграть в пяти матчах кряду.

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