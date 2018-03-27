Черчесов: «По сравнению с матчем против бразильцев мы улучшили качество игры»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог товарищеского матча против сборной Франции (1:3). Специалист, в частности, объяснил перестановки в составе по сравнению с последней игрой.

«Футбол – это спорт. В нем два компонента: игра и результат. По сравнению с матчем против сборной Бразилии (0:3) качество игры мы улучшили, а результат – нет. Нужно посмотреть спокойно матч, проанализировать ошибки.

Почему играл Роман Нойштедтер, а не Илья Кутепов? Нам нужно проверить всю обойму футболистов в преддверии чемпионата мира. Не можем вслепую рассчитывать на того или иного игрока. Действия Романа проанализируем, исправим недочеты. Поверьте, Кутепова не было не по причине каких-то ошибок или недочетов», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Сборная России не может выиграть пять матчей подряд.

Главные выводы по матчу Россия – Франция