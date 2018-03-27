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  • Черчесов: «По сравнению с матчем против бразильцев мы улучшили качество игры»

Черчесов: «По сравнению с матчем против бразильцев мы улучшили качество игры»

27 марта 2018, 21:37
27

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог товарищеского матча против сборной Франции (1:3). Специалист, в частности, объяснил перестановки в составе по сравнению с последней игрой.

«Футбол – это спорт. В нем два компонента: игра и результат. По сравнению с матчем против сборной Бразилии (0:3) качество игры мы улучшили, а результат – нет. Нужно посмотреть спокойно матч, проанализировать ошибки.

Почему играл Роман Нойштедтер, а не Илья Кутепов? Нам нужно проверить всю обойму футболистов в преддверии чемпионата мира. Не можем вслепую рассчитывать на того или иного игрока. Действия Романа проанализируем, исправим недочеты. Поверьте, Кутепова не было не по причине каких-то ошибок или недочетов», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Сборная России не может выиграть пять матчей подряд.

Главные выводы по матчу Россия – Франция

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Франция Черчесов Станислав
Комментарии (27)
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insider_retro
1522176218
Какая-то бесконечная работа над ошибками...
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upiter622
1522176554
Выяснилось, что футболисты сборной России играют под фонограмму.
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polt
1522176760
А каком качестве разговор? Игра сборной не качество, а срачество.
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polt
1522176927
Черчесов, смотри на ТВ Германия-Бразилия, может поймешь, что такое качественная игра в ФУТБОЛ.
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yorgenbarenz
1522177533
Французы особо не упирались.Давали нашим играть.Никакого улучшения игры нет.У сборной России вырабатывается стойкая психология аутсайдеров.Немудрено,столько пи.дюлей огребать....
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Полная Канистра
1522178014
и так каждый раз одна и та же заевшая пластинка Спокойно смотреть матч и АНАЛизировать ошибки. Для начала у себя в голове поройся
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acer2003
1522178151
0-3 и 1-3 существенное улучшение ((( Нет слов
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SPARTAK 85
1522178586
анализировать игроков? а ты матчи рфпл и другие зачем смотришь? за два года ты их до сих пор е.т анализируешь? а игру ставить когда будешь? после сиськи?
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ZENIT84,
1522180906
ДА ПОТОМУ ЧТО ЛЯГУШАТНИКИ СЛАБЕЕ ТОНИО ЛУНАТИКОВ )))ВОТ И ПОКАЗАТЕЛЬ ТО И ПОЛУЧШЕ))))) РЕБЯТА НУ НЕТ СБОРНОЙ НЕТ ОСНОВНОГО СОСТАВА))))КОГДА НУЖНО НАИГРЫВАТЬ СОСТАВ ЧЕРКЕСОВ ОПЯТЬ РОКИРУЕТ ИГРОКОВ))))ПАНИКА))))
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Swamp_07
1522181837
По каким критериям Черчесов был назначен главным и где логика его назначения? Такие стадионы страна построила а сколько сил ушло на право проведения ЧМ! И все это из за чьих то амбиций чиновников от спорта коту под хвост!
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