На следующей неделе станет известно, сыграет ли Фернандес с «Арсеналом»

Вопрос об участии защитника ЦСКА Марио Фернандеса в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» решится после дополнительного медицинского обследования, которое состоится на следующей неделе, сообщил врач армейского клуба Шагабутдин Керимов. По его словам, футболист точно не сможет принять участия в воскресном поединке 24 тура РФПЛ с «Ростовом».

– Процесс восстановления у Фернандеса идет по плану. На следующей неделе проведем дополнительное обследование, от которого и будем отталкиваться.

– То есть матч с «Ростовом» он точно пропустит?

– Да.

– А к матчу с «Арсеналом» теоретически может восстановиться?

– Об этом можно будет сказать только на следующей неделе после контрольного обследования и тестовых занятий.

Фернандес травмировал заднюю поверхности бедра во встрече 21 тура РФПЛ «Уралом» (1:0).

Матч «Арсенал» – ЦСКА состоится 5 марта в Лондоне. Ответный поединок – 12 апреля в Москве.