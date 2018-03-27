РФС ожидает 52-53 тысячи болельщиков на матче Россия – Франция. Уже продано около 51 тысячи билетов

Глава коммерческого департамента РФС Владимир Карпович заявил, что надеется увидеть на товарищеском матче между сборными России и Франции примерно 53 тысячи болельщиков.

«На утро вторника продано 50,5 тысячи билетов. Ожидаем, что матч соберет порядка 52-53 тысяч болельщиков», – сказал Карпович.

Встреча Россия – Франция состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Санкт-Петербург» (вместимость – 56 000 человек). Начало – 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.