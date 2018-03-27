Россияне сыграют со сборной Франции в красной форме

Сборная России в товарищеском поединке с Францией будет использовать комплект формы – красные футболки и белые трусы.

Напомним, контрольный матч с Бразилией, прошедший в пятницу, 23 марта, и завершившийся крупным поражением со счетом 0:3, подопечные Станислава Черчесова провели в полностью белой экипировке.

Встреча Франция – Россия состоится сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.