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Россияне сыграют со сборной Франции в красной форме

27 марта 2018, 12:12
18

Сборная России в товарищеском поединке с Францией будет использовать комплект формы – красные футболки и белые трусы.

Напомним, контрольный матч с Бразилией, прошедший в пятницу, 23 марта, и завершившийся крупным поражением со счетом 0:3, подопечные Станислава Черчесова провели в полностью белой экипировке.

Встреча Франция – Россия состоится сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РФС
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Франция
Комментарии (18)
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shinnik
1522143654
грубо,конечно.. игайте в коричневом..((
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shinnik
1522143693
везде мерещится Панов.....((
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portero
1522143880
как ни одень, играть не научишь
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RomaDassler
1522145364
Какая разница в чем проигрывать?
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insider_retro
1522146041
Есть "красная фурия", попадалась "красная машина"... Но к нашим парням, по форме, пока не прикрепилось что-то угрожающее и разгромное для соперников... Это ещё предстоит когда-то сделать... А пока, надо выходить в любых шортах и в майках и уделывать их о газон, что бы завоевать это будущее...
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лёха м
1522147174
надо сразу чёрную одевать
Ответить
andrej-lucevich
1522147307
удачи и хорошей игры!!!
Ответить
Stavropolets
1522149344
Да поможет вам футболка
Ответить
OfaZavr
1522163327
форма нормальная, а вот те кто в ней.....)
Ответить
zigbert
1522224748
Во всяком случае лучше чем белая.
Ответить
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