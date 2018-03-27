Товарищеский матч. Россия сыграет с Францией в Санкт-Петербурге

Во вторник, 27 марта пройдут очередные товарищеские матчи в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. В одном из них в Санкт-Петербурге сборная России будет принимать Францию.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Франция. Начало в 18:50 по московскому времени, не пропустите!

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!