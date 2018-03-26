Бубнов сравнил Россию с топовыми сборными

Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил положительные моменты в игре сборной России.

27 марта россияне проведут товарищеский матч с Францией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Эта сборная лучше знает, что делать при игре в обороне, чем при атаках. В этом есть прогресс. Команда знает свои маневры, перемещения тактические.

Сборная защищается в ключе топовых сборных, конечно есть и ошибки. Тяжело даже сейчас сказать основной состав сборной России на матчи ЧМ-2018. Это связано еще и с травмами», – сказал Бубнов.