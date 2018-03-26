Главные новости дня. Тухель возглавит «ПСЖ», матч Россия – Франция начнется с минуты молчания

Карпин отговорил Скопинцева от перехода в «Спартак».

В «Спартаке» сообщили, что Зобнину хватит 14 дней на восстановление.

Дриусси рассказал, почему выбрал «Зенит», а не «Спартак».

Фурсенко стал членом исполкома Ассоциации европейских клубов.

Лунев начнет матч с Францией в основном составе сборной России.

Вратарь «Мессины» был удален за неприличный поступок во время матча.

Тухель может возглавить «ПСЖ» вместо «Арсенала».

«Атлетико» и «Барселона» договорились по Гризманну.

«МЮ» хочет продать Погба, сумма уже известна.

Перед матчем Россия – Франция будет объявлена минута молчания.