Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Голкипер «Мессины» был удален за то, что во время матча справил нужду

Голкипер «Мессины» был удален за то, что во время матча справил нужду

26 марта 2018, 10:31
22

Вратарь «Мессины» Армандо Приско был удален с поля во время матча итальянской серии D с «Игеа Виртус» за то, что в одной из пауз в игре справил малую нужду.

«Ежедневно я выпиваю по 2-3 литра воды. Я сходил в туалет сразу после прибытия на стадион, потом перед разминкой, еще раз когда уже вернулись в раздевалку, а затем в перерыве. Я уже не мог терпеть.

Я ходил по кругу и выглядел словно ненормальный. Увидел, что игра остановилась перед заменой, захотел воспользоваться этой паузой в игре. Я сделал вид, что делаю растяжку за рекламным щитом. Никто этого не увидел, за исключением, к сожалению, арбитра.

Я не стал спорить, извинился. Конечно, судья следовал правилам. Но я не сделал ничего неприличного. Понимаю, что на стадионе было много детей, поэтому максимально скрыл свои действия.

Знаю, что поступил неправильно, но я действительно уже не мог терпеть», – приводит слова футболиста сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Матч «Мессина» – «Игеа Виртус» завершился со счетом 0:0.

Источник: Бомбардир.ру
Приско Армандо
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1522051312
Что-то надо менять - или режим употребления воды, или сокращать продолжительность таймов, или не пускать на стадион людей с неустойчивой психикой!:)))
Ответить
Таганский
1522052379
Ну это лучше, чем наложил бы кучу возле ворот..))
Ответить
xColaz
1522052989
Вот оно, несправедливость наказаний! Он мог бы нассать на судью и получил бы такое же наказание - красная карточка
Ответить
Чикомас
1522053796
Надо биотуалеты ставить, прямо в воротах, для таких вот деятелей. Вдруг ему "по-большому" захочится...
Ответить
rostik-100
1522054081
Бывают же такие "дураки". Надо посоветовать ему играть в памперсе для взрослых.
Ответить
I_R_O_N_M_A_N
1522054677
Насколько я помню были случаи, когда в схожих ситуациях арбитр останавливал игру на 5 минут, чтобы игрок мог сбегать до раздевалки, а затем просто их компенсировал - как в жару на водопой перерывы делаются... Так что кипер мог бы подойти к арбитру и попросить сделать перерыв и всё...
Ответить
alexfilatov
1522055226
Лучше пусть лопнет совесть, чем мочевой пузырь...)))
Ответить
zigbert
1522056331
Советы тут уже не помогут.Вратарь наказан и пусть сделает из этого выводы.
Ответить
Decorhome
1522059532
Главное ворота остались сухими
Ответить
OfaZavr
1522060008
ну в такой ситуации можно и понять человека)
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
2
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
4
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
4
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
8
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
1
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
1
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
2
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
4
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
Вчера, 22:57
1
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
8
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
Вчера, 22:30
3
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
3
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
Вчера, 21:35
9
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
20
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
Вчера, 20:29
33
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+