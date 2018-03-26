Голкипер «Мессины» был удален за то, что во время матча справил нужду

Вратарь «Мессины» Армандо Приско был удален с поля во время матча итальянской серии D с «Игеа Виртус» за то, что в одной из пауз в игре справил малую нужду.

«Ежедневно я выпиваю по 2-3 литра воды. Я сходил в туалет сразу после прибытия на стадион, потом перед разминкой, еще раз когда уже вернулись в раздевалку, а затем в перерыве. Я уже не мог терпеть.

Я ходил по кругу и выглядел словно ненормальный. Увидел, что игра остановилась перед заменой, захотел воспользоваться этой паузой в игре. Я сделал вид, что делаю растяжку за рекламным щитом. Никто этого не увидел, за исключением, к сожалению, арбитра.

Я не стал спорить, извинился. Конечно, судья следовал правилам. Но я не сделал ничего неприличного. Понимаю, что на стадионе было много детей, поэтому максимально скрыл свои действия.

Знаю, что поступил неправильно, но я действительно уже не мог терпеть», – приводит слова футболиста сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Матч «Мессина» – «Игеа Виртус» завершился со счетом 0:0.