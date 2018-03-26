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  • «Атлетико» и «Барселона» заключили соглашение по Гризманну

«Атлетико» и «Барселона» заключили соглашение по Гризманну

26 марта 2018, 16:12
11

«Атлетико» и «Барселона» заключили так называемое «джентельменское соглашение» по поводу нападающего «матрасников» Антуана Гризманна.

В мадридском клубе считают, что разговоры о будущем футболиста плохо влияют на него. Поэтому между клубами был достигнут договор, что каталонцы не будут мешать переговорам «Атлетико» с французом по новому контракту. Кроме того, если Гризманн сам захочет покинуть свой нынешний клуб, то сине-гранатовые будут оповещены об этом в первую очередь, чтобы иметь приоритет в подписании форварда перед другими клубами.

Напомним, по информации СМИ, президент «блауграны» Жозеп Бартомеу ранее встречался с Гризманном, чтобы уговорить его перейти в каталонскую команду.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Атлетико Гризманн Антуан
Комментарии (11)
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AlfavitЪ
1522070148
У него в Барсе пойдет.
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insider_retro
1522070753
Вот это источник, прям кладезь знаний и инсайда!:)) Даже нарыл про "джентльменское соглашение", кто что сказал и кому ответил!:)) Видно, под столом место нагрел... Так не бывает, блеф...
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Jenea83
1522070826
надеюсь он перейдет в барсу. как бы игрок классный. и надо делать шаг вперед в свое карьере
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Куртуазные манеры
1522070994
Похоже, что это его команда.
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orzy
1522071281
Как в бундислеге. Там Бавария всех конкурентов топить а здесь барса и реал
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Аскорбин
1522072944
Без Гризманна Атлетико будет уже другой.Думаю конкуренцию Барсе и Реалу не составит.
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яйва яйва
1522077541
Неплохо!
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SERG63
1522079497
А почему ПСЖ молчит...
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dinar7777dinar
1522080301
тухлая статья ! источник полное фуфло ! гризманн будет в барсе ! ему нечего ловить в этом атлетико !
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DeStar
1522086417
Не понимаю нафига он барсе?, нет игрок крутой, но барсу понесло что-то. взяли дембеле на фланг, теперь коута, гризмана? куда их всех
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