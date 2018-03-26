«Атлетико» и «Барселона» заключили соглашение по Гризманну

«Атлетико» и «Барселона» заключили так называемое «джентельменское соглашение» по поводу нападающего «матрасников» Антуана Гризманна.

В мадридском клубе считают, что разговоры о будущем футболиста плохо влияют на него. Поэтому между клубами был достигнут договор, что каталонцы не будут мешать переговорам «Атлетико» с французом по новому контракту. Кроме того, если Гризманн сам захочет покинуть свой нынешний клуб, то сине-гранатовые будут оповещены об этом в первую очередь, чтобы иметь приоритет в подписании форварда перед другими клубами.

Напомним, по информации СМИ, президент «блауграны» Жозеп Бартомеу ранее встречался с Гризманном, чтобы уговорить его перейти в каталонскую команду.