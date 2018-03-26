«Спартак»: Зобнин восстановится в течение 14 дней. Джано будет прооперирован в среду

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, получивший частичное повреждение боковой связки левого коленного сустава в товарищеском матче за сборную России против Бразилии (0:3), восстановится примерно через две недели, сообщил глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

«Это не хирургический случай, так что лечение будет консервативным. Ориентировочный срок восстановления Романа – до 14 дней», – сказал Вартапетов.

Отмечается, что хавбек Джано, травмировавший переднюю крестообразную связку колена в поединке за сборную Грузии, в среду будет прооперирован в римской клинике «Вилла Стюарт» . Также в столицу Италии вместе с Вартапетовым на плановый осмотр отправится защитник Георгий Джикия, который восстанавливается после аналогичной травмы.