«Наполи» попытается заполучить Индзаги, если не договорится о продлении контракта с Сарри

«Наполи» может пригласить главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги, если клубу не удастся договориться о новом контракте с Маурицио Сарри.

Сообщается, что 57-летний специалист хочет зарабатывать 4 миллиона евро в год, в то время как президент Аурелио Де Лаурентис готов платить ему только 2,5 миллиона.

Напомним, что в договоре Сарри есть пункт о сумме отступных в размере всего 8 миллионов евро.

«Наполи» хочет сохранить тренера, но если это не удастся, «адзурри» попытаются заполучить Индзаги.