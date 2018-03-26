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  • Гандиректор «Уфы»: «Новый контракт с Семаком – решенное дело»

Гандиректор «Уфы»: «Новый контракт с Семаком – решенное дело»

26 марта 2018, 07:31
5

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не стал раскрывать подробности нового контракта с главным тренером Сергеем Семаком.

Ранее сообщалось, что стороны пока не подписали бумаги, но между ними существует устная договоренность о двухлетнем соглашении.

– Вы говорили, что заинтересованы в продлении контракта с Семаком. Удалось прийти к соглашению?

– У нас все с этим хорошо. Новый контракт с Сергеем Богдановичем – решенное дело.

– Уже подписали? На какой срок?

– Могу только сказать, что все давно решено. Больше добавить нечего.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей Газизов Шамиль
Комментарии (5)
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С@НЁК.
1522044002
Заслужил,удачи Сергей Богданович!
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shinnik
1522048205
Это ,простите меня ,шипунок в рейтузы..а не "решённое дело".. Вопрос в том,что скажут на Газгольдерной станции...
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Аскорбин
1522051577
Хороший выбор для обоих.Поздравляю УФУ и С.Б.
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zigbert
1522053832
Для Уфы это благое дело.
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OfaZavr
1522056266
хороший вариант для всех сторон.
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