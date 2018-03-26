Гандиректор «Уфы»: «Новый контракт с Семаком – решенное дело»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не стал раскрывать подробности нового контракта с главным тренером Сергеем Семаком.
Ранее сообщалось, что стороны пока не подписали бумаги, но между ними существует устная договоренность о двухлетнем соглашении.
– Вы говорили, что заинтересованы в продлении контракта с Семаком. Удалось прийти к соглашению?
– У нас все с этим хорошо. Новый контракт с Сергеем Богдановичем – решенное дело.
– Уже подписали? На какой срок?
– Могу только сказать, что все давно решено. Больше добавить нечего.
Источник: «Спорт-Экспресс»