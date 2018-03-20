Семак договорился о продлении контракта с «Уфой»

Его работа в Уфе,заметна.Строит свою команду не смотря на отсутствие высокого финансирования.
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак продолжит руководить командой. Специалист имеет принципиальное соглашение с руководством клуба о продлении контракта.
Напомним, что Семак пришел в «Уфу» 30 декабря 2016 года, подписав соглашение на полтора года.
– У нас с гендиректор клуба Шамилем Камиловичем Газизовым есть договоренность о продлении контракта. А его подписание – лишь формальность.
– Если не секрет, на какой срок договорились продлить соглашение?
– На два года.
– Планируете поставить подписи по окончании сезона?
– Посмотрим. Может, даже раньше. Это непринципиально. Самое главное – есть договоренность, и все моменты, которые интересны для меня и для «Уфы», учтены. Никаких разногласий в переговорах не возникло абсолютно.