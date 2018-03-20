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    Семак договорился о продлении контракта с «Уфой»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак продолжит руководить командой. Специалист имеет принципиальное соглашение с руководством клуба о продлении контракта.

    Напомним, что Семак пришел в «Уфу» 30 декабря 2016 года, подписав соглашение на полтора года.

    – У нас с гендиректор клуба Шамилем Камиловичем Газизовым есть договоренность о продлении контракта. А его подписание – лишь формальность.

    – Если не секрет, на какой срок договорились продлить соглашение?

    – На два года.

    – Планируете поставить подписи по окончании сезона?

    – Посмотрим. Может, даже раньше. Это непринципиально. Самое главное – есть договоренность, и все моменты, которые интересны для меня и для «Уфы», учтены. Никаких разногласий в переговорах не возникло абсолютно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2018 10:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 16:06

      Его работа в Уфе,заметна.Строит свою команду не смотря на отсутствие высокого финансирования.

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 марта 2018, 15:46

      Пока не подписал , надо срочно предложение от Зенита !!! С Мудачини всё ясно -- сегодня прочёл , что он по Родине скучает -- накуй нам такой НЫТИК ТОСКЛИВЫЙ !!!

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 20 марта 2018, 14:06

      Семак рано или поздно будет руководить командой выше рангом ,чем Уфа

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > fanchik 20 марта 2018, 16:39

      Ну может и из Уфы конфетку сделать.При соответствующим финансировании со стороны руководства конечно.И тогда никуда уезжать не надо( в пределах страны имею ввиду).

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 марта 2018, 13:02

      Для многих зенитчиков это станет большим разочарованием.

      3
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