Алексей Миранчук: «Не сказал бы, что Бразилия – это космический уровень»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук подвел итоги товарищеского матча против команды Бразилии. Напомним, что россияне потерпели поражение в этой встрече со счетом 0:3.

«Я бы не сказал, что сборная Бразилии – это космический уровень. Да, это топ-команда, но с ними можно и нужно играть.

Чем больше мы играем против таких соперников, тем больше у нас откладывается в голове, как им противодействовать, насколько быстрее нужно двигаться и подстраиваться под подобный уровень игры. Понятное дело, что тяжело, но по-другому никак», – отметил Миранчук.