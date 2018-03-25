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  • Алексей Миранчук: «Не сказал бы, что Бразилия – это космический уровень»

Алексей Миранчук: «Не сказал бы, что Бразилия – это космический уровень»

25 марта 2018, 19:25
16

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук подвел итоги товарищеского матча против команды Бразилии. Напомним, что россияне потерпели поражение в этой встрече со счетом 0:3.

«Я бы не сказал, что сборная Бразилии – это космический уровень. Да, это топ-команда, но с ними можно и нужно играть.

Чем больше мы играем против таких соперников, тем больше у нас откладывается в голове, как им противодействовать, насколько быстрее нужно двигаться и подстраиваться под подобный уровень игры. Понятное дело, что тяжело, но по-другому никак», – отметил Миранчук.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Бразилия Миранчук Алексей
Комментарии (16)
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OfaZavr
1521997135
если с нашим уровнем сравнивать то космический
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Павел Буре
1521997580
ох как бы я хотел чтобы вы встретились с бразилией не в товарищеском матче а в официальном, желательно в 1/8 или в 1/4, тогда бы вся сборная россии вместе с черчесовым побывали в космосе.
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Татарин за ЦСКА
1521997907
я сейчас представляю,что про наших футболистов говорят в сборной Бразилии,если наши о них так
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ЮНик
1521999383
Ужас... Миранчук - игрок сборной. СБОРНОЙ!!! Яшин, Воронин, Стрельцов в гробу переворачиваются. ДНИЩЕ!!!!!! Бразилия, конечно, не космический уровень времен Пеле и Гарринчи, но "сборная России" - это уж точно КОМИЧЕСКИЙ уровень. Смеялись даже запасные, типа "футболисты" над вышедшими клоунами, а потом пошли заниматься своим основным делом - бухать.
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фантоци
1521999562
Если с ними можно играть, что же вы не стали этого делать? Молчал бы лучше
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Fin035
1521999804
При счете 3-3 я бы еще понял смелые высказывания Алеши! А так, пустой базар в пользу бедных..!
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mihail200606
1522001445
ну да. всего 3-0 ... не космос, конечно.. вам повезло, что товарняк был
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Serjoga
1522001782
В ваших головах уже места нет для откладывания чего-либо!(Аргентина, Португалия, Мексика, Коста-Рика, Бразилия....)!
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Axe111
1522004426
Правильно.Они даже не напрягались,даун
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Selecao1982
1522004556
Иногда лучше молчать, тем более после 0:3.
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