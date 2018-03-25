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    Алексей Миранчук: «Не сказал бы, что Бразилия – это космический уровень»

    Полузащитник сборной России Алексей Миранчук подвел итоги товарищеского матча против команды Бразилии. Напомним, что россияне потерпели поражение в этой встрече со счетом 0:3.

    «Я бы не сказал, что сборная Бразилии – это космический уровень. Да, это топ-команда, но с ними можно и нужно играть.

    Чем больше мы играем против таких соперников, тем больше у нас откладывается в голове, как им противодействовать, насколько быстрее нужно двигаться и подстраиваться под подобный уровень игры. Понятное дело, что тяжело, но по-другому никак», – отметил Миранчук.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2018 19:25
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 26 марта 2018, 00:30

      Опять понты ....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Selecao1982 25 марта 2018, 22:02

      Иногда лучше молчать, тем более после 0:3.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 25 марта 2018, 22:00

      Правильно.Они даже не напрягались,даун

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 марта 2018, 21:16

      В ваших головах уже места нет для откладывания чего-либо!(Аргентина, Португалия, Мексика, Коста-Рика, Бразилия....)!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7712

      mihail200606 25 марта 2018, 21:10

      ну да. всего 3-0 ... не космос, конечно..
      вам повезло, что товарняк был

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 марта 2018, 20:57

      Алеша, не свисти! Результат - на табло!)))

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 марта 2018, 20:57

      "Чем больше мы играем против таких соперников, тем больше у нас откладывается в голове, как им противодействовать, насколько быстрее нужно двигаться и подстраиваться под подобный уровень игры." А что, тренер, не вбивает в вас эти элементарные вещи. Просто ваш уровень очень-очень не дотягивает до бразильского и, хоть кол на голове теши, толку нет и не будет.

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 25 марта 2018, 20:43

      При счете 3-3 я бы еще понял смелые высказывания Алеши! А так, пустой базар в пользу бедных..!

      4
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      Рейтинг: +288

      фантоци 25 марта 2018, 20:39

      Если с ними можно играть, что же вы не стали этого делать? Молчал бы лучше

      8
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 25 марта 2018, 20:36

      Ужас... Миранчук - игрок сборной. СБОРНОЙ!!! Яшин, Воронин, Стрельцов в гробу переворачиваются. ДНИЩЕ!!!!!! Бразилия, конечно, не космический уровень времен Пеле и Гарринчи, но "сборная России" - это уж точно КОМИЧЕСКИЙ уровень. Смеялись даже запасные, типа "футболисты" над вышедшими клоунами, а потом пошли заниматься своим основным делом - бухать.

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