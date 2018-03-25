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    Бекхэм хочет пригласить Анчелотти на пост главного тренера «Майами»

    Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, презентовавший недавно свой собственный клуб «Майами», хочет пригласить на пост главного тренера Карло Анчелотти, последним местом работы которого была «Бавария».

    Также англичанин рассматривает кандидатуры Брюса Арены и Зинедина Зидана, а из игроков желает видеть в своей команде нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Эвертона» Уэйна Руни.

    Напомним, Бекхэм и Анчелотти работали вместе в «ПСЖ» в 2013 году.

    Отметим, что первый матч «Майами» запланирован на 2020 год.

    Источник: Tribalfootball

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    25.03.2018 17:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 25 марта 2018, 20:05

      Дэвид головою думает,я так думаю...

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