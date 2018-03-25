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    Бывший врач сборной России: «Зобнин выбыл максимум на месяц»

    Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков прокомментировал травму полузащитника россиян Романа Зобнина.

    – Есть консервативный этап лечений в данном случае, а есть оперативный. Здесь все, конечно, проще, чем при повреждении «крестов», которое было у Зобнина ранее. Если речь идет о полном разрыве мениска, то на лечение уйдет около месяца.

    – В худшем случае?

    – Да. Максимум – месяц. За это время Зобнин вполне может вернуться в строй. Так что пока точно убиваться не стоит. Это не так страшно. Вот у Джано все гораздо хуже. Видимо, на травму Зобнина повлияло определенное качество поля в «Лужниках». Мениск ведь повреждается, когда стопа зафиксирована, а тело скручивается. Вот тогда у нас мениски и летят.

    – Если Зобнину потребуется операция, то…?

    – Он опять же может поправиться за месяц. То есть сроки примерно одинаковые.

    Напомним, что Зобнин получил травму сегодня и не принял участи в тренировке сборной России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2018 16:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 25 марта 2018, 20:19

      мельдонию передоз или от чего кости у всех трещат???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 марта 2018, 19:42

      ну твою-то мать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2205

      spam2009 25 марта 2018, 19:31

      все попереломались к черту, что за сезон, долой осень-весна, летом играть нужно а не отдыхать

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 18:19

      Даже слушать все это не приятно.

      2
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 25 марта 2018, 18:11

      мда, печально, здоровья побольше

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 марта 2018, 17:45

      А действующий врач молчит, как рыба об лёд.

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 марта 2018, 17:38

      еще один хрустальный мальчик

      -3
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 25 марта 2018, 17:22

      Все норм...к ЧМ подойдем к тому что будет играть новый состав....план Б)))...если он есть)

      1
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      ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > mishavandit 25 марта 2018, 17:53

      Новому составу нужен новый тренер.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 марта 2018, 17:03

      Черчесов ??? болван!!!

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser > acer2003 25 марта 2018, 17:45

      Не обсуждается.

      0
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      Рейтинг: +33439

      oyabun 25 марта 2018, 16:58

      Итог товарищеских встреч - 2 спартаковца травмированы и сборная в ауте. А ведь еще и с французами играть. Вопрос - нафига такие встречи, если в итоге одни минусы?

      7
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > oyabun 25 марта 2018, 18:02

      А если к этим двум травмам добавить еще 3 (Спартак, ЦСКА, Зенит) то получим просто жирнющий минус! В футбол зимой не играют, по крайней мере в нашем климате (а март в России - зимний месяц). И не хрен было зариться на другие страны и переходить на систему осень-весна. Только летние месяцы вылетают и в сентябре наши игроки "как первый раз мяч видят".

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