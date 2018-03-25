Бывший врач сборной России: «Зобнин выбыл максимум на месяц»

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков прокомментировал травму полузащитника россиян Романа Зобнина.

– Есть консервативный этап лечений в данном случае, а есть оперативный. Здесь все, конечно, проще, чем при повреждении «крестов», которое было у Зобнина ранее. Если речь идет о полном разрыве мениска, то на лечение уйдет около месяца.

– В худшем случае?

– Да. Максимум – месяц. За это время Зобнин вполне может вернуться в строй. Так что пока точно убиваться не стоит. Это не так страшно. Вот у Джано все гораздо хуже. Видимо, на травму Зобнина повлияло определенное качество поля в «Лужниках». Мениск ведь повреждается, когда стопа зафиксирована, а тело скручивается. Вот тогда у нас мениски и летят.

– Если Зобнину потребуется операция, то…?

– Он опять же может поправиться за месяц. То есть сроки примерно одинаковые.

Напомним, что Зобнин получил травму сегодня и не принял участи в тренировке сборной России.