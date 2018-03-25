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  • Бывший врач сборной России: «Зобнин выбыл максимум на месяц»

Бывший врач сборной России: «Зобнин выбыл максимум на месяц»

25 марта 2018, 16:34
15

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков прокомментировал травму полузащитника россиян Романа Зобнина.

– Есть консервативный этап лечений в данном случае, а есть оперативный. Здесь все, конечно, проще, чем при повреждении «крестов», которое было у Зобнина ранее. Если речь идет о полном разрыве мениска, то на лечение уйдет около месяца.

– В худшем случае?

– Да. Максимум – месяц. За это время Зобнин вполне может вернуться в строй. Так что пока точно убиваться не стоит. Это не так страшно. Вот у Джано все гораздо хуже. Видимо, на травму Зобнина повлияло определенное качество поля в «Лужниках». Мениск ведь повреждается, когда стопа зафиксирована, а тело скручивается. Вот тогда у нас мениски и летят.

– Если Зобнину потребуется операция, то…?

– Он опять же может поправиться за месяц. То есть сроки примерно одинаковые.

Напомним, что Зобнин получил травму сегодня и не принял участи в тренировке сборной России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Зобнин Роман
Комментарии (15)
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Viper for CSKA
1521985177
Ну, дай Бог! Нам он очень нужен. Они с Головиным единственные, кто по работоспособности европейским стандартам соответствуют. Максимум иногда ещё Кузяев и Дзагоев. Так что Зобнин нам необходим. Пусть поскорее возвращается.
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Диктор
1521986087
Беда за бедой
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oyabun
1521986321
Итог товарищеских встреч - 2 спартаковца травмированы и сборная в ауте. А ведь еще и с французами играть. Вопрос - нафига такие встречи, если в итоге одни минусы?
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acer2003
1521986583
Черчесов ??? болван!!!
Ответить
mishavandit
1521987728
Все норм...к ЧМ подойдем к тому что будет играть новый состав....план Б)))...если он есть)
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giluxa1963
1521988733
еще один хрустальный мальчик
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woyser
1521989102
А действующий врач молчит, как рыба об лёд.
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zigbert
1521991175
Даже слушать все это не приятно.
Ответить
spam2009
1521995498
все попереломались к черту, что за сезон, долой осень-весна, летом играть нужно а не отдыхать
Ответить
piligrim1986
1521996177
ну твою-то мать
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