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    Матч «Рубин» – «Ахмат» из-за проблем с газоном пройдет не на «Казань-Арене» 

    Матч 25-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Ахматом» пройдет не на «Казань-Арене».

    «Такой вариант исключен. После игры со «Спартаком» (1:2) поле нужно поберечь. В данным момент агрономы делают все необходимые процедуры для того, чтобы через месяц оно было в идеальном состоянии.

    23 марта стадион посетили представители ФИФА. Никто там за голову не хватается, все все понимают. Сейчас погода в Казани налаживается и подрядчик, который несет ответственность за газон заверил, что через месяц поле будет в полном порядке», – заявили в пресс-службе «Рубина».

    Матч «Рубин» – «Ахмат» пройдет 7 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2018 15:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 18:55

      на таком поле уже игру против Спартака нельзя было проводить.

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 18:00

      Видимо играть в нормальных условиях,нам придется не скоро.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 марта 2018, 17:11

      Ну, началось) Хороший ход руководства РФС: "Не только Амкар, вот и Рубин будет играть не на своём поле" А всё началось очень давно: Вова-Дима-Вова)) Наш народ не бараны, а просто доверчивый) Презренные ублюдки считают что их фокусы все принимают за чистую монету. Эх, Россия матушка...

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 марта 2018, 15:47

      Так уж у нас повелось - чтобы провести какое-то событие громко, необходимо для этого отменить или деформировать несколько мероприятий поменьше...
      Пафос, жертвенность и масса заверений в предстоящем успехе - как это утомило...

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