Матч 25-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Ахматом» пройдет не на «Казань-Арене».

«Такой вариант исключен. После игры со «Спартаком» (1:2) поле нужно поберечь. В данным момент агрономы делают все необходимые процедуры для того, чтобы через месяц оно было в идеальном состоянии.

23 марта стадион посетили представители ФИФА. Никто там за голову не хватается, все все понимают. Сейчас погода в Казани налаживается и подрядчик, который несет ответственность за газон заверил, что через месяц поле будет в полном порядке», – заявили в пресс-службе «Рубина».

Матч «Рубин» – «Ахмат» пройдет 7 апреля.