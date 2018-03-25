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  • Матч «Рубин» – «Ахмат» из-за проблем с газоном пройдет не на «Казань-Арене» 

Матч «Рубин» – «Ахмат» из-за проблем с газоном пройдет не на «Казань-Арене» 

25 марта 2018, 15:20
4

Матч 25-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Ахматом» пройдет не на «Казань-Арене».

«Такой вариант исключен. После игры со «Спартаком» (1:2) поле нужно поберечь. В данным момент агрономы делают все необходимые процедуры для того, чтобы через месяц оно было в идеальном состоянии.

23 марта стадион посетили представители ФИФА. Никто там за голову не хватается, все все понимают. Сейчас погода в Казани налаживается и подрядчик, который несет ответственность за газон заверил, что через месяц поле будет в полном порядке», – заявили в пресс-службе «Рубина».

Матч «Рубин» – «Ахмат» пройдет 7 апреля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Ахмат
Комментарии (4)
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insider_retro
1521982067
Так уж у нас повелось - чтобы провести какое-то событие громко, необходимо для этого отменить или деформировать несколько мероприятий поменьше... Пафос, жертвенность и масса заверений в предстоящем успехе - как это утомило...
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woyser
1521987104
Ну, началось) Хороший ход руководства РФС: "Не только Амкар, вот и Рубин будет играть не на своём поле" А всё началось очень давно: Вова-Дима-Вова)) Наш народ не бараны, а просто доверчивый) Презренные ублюдки считают что их фокусы все принимают за чистую монету. Эх, Россия матушка...
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zigbert
1521990010
Видимо играть в нормальных условиях,нам придется не скоро.
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OfaZavr
1521993304
на таком поле уже игру против Спартака нельзя было проводить.
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