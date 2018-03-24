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    Фернандо: «В матче против Бразилии понравились Зобнин, Головин и Миранчук»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился мнением о поражении сборной России от команды Бразилии (0:3) в товарищеском матче.

    «Мне показалось, что Бразилия — команда более подготовленная. Состоящая из мастеров, которые привыкли друг к другу. У России более молодая команда, которая ещe не сформировалась до конца. Может быть, из-за этого и показалось, что велика разница в классе.

    Бразилия сделала результат за 12 минут? Россияне очень плотно оборонялись, практически все футболисты находились за линией мяча в большинстве эпизодов матча. Из-за этого бразильцам было сложно атаковать результативно все 90 минут. К тому же, обе команды понимали, что этот матч является товарищеским. Таким образом, едва ли оба коллектива отдавались этой игре на 100 %.

    Из тех, кто мне больше всего понравился, я бы выделил среди россиян Зобнина, Головина и Миранчука. Среди бразильцев – Каземиро, Дугласа Косту и Паулиньо», — сказал бразилец.

    Фернандо получал вызовы в национальную команду с 2012 по 2013 год.

    Источник: Sport24

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    24.03.2018 14:12
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