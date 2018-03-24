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    Шевченко недоволен сборной Украины после ничьей с Саудовской Аравией

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итог товарищескому матчу против сборной Саудовской Аравии (1:1). Специалист недоволен командой.

    «Что касается игры, у нас было достаточно шансов, чтобы выиграть этот матч. Но в том, что касается контроля игры, контроля мяча, я не очень доволен действиями подопечных.

    Пропустили со стандарта потому, что не очень хорошо контролировали игру. Хотя я делал акцент именно на том, что мы должны были действовать очень аккуратно, не терять своих игроков. Будем разбираться», – сказал тренер.

    Саудовская Аравия – соперник сборной России по чемпионату мира-2018.

    Источник: ФФУ

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    24.03.2018 08:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +51

      grihakr 24 марта 2018, 14:42

      раньше про украинский футбол смотрел-слушал-читал новости с большим удовольствием,а сейчас неприязнь.кто виноват?

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    • ...
      Рейтинг: +20

      Adjarov07 24 марта 2018, 08:50

      Недоволен сборной Украиной наверное)

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