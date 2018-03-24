Шевченко недоволен сборной Украины после ничьей с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итог товарищескому матчу против сборной Саудовской Аравии (1:1). Специалист недоволен командой.

«Что касается игры, у нас было достаточно шансов, чтобы выиграть этот матч. Но в том, что касается контроля игры, контроля мяча, я не очень доволен действиями подопечных.

Пропустили со стандарта потому, что не очень хорошо контролировали игру. Хотя я делал акцент именно на том, что мы должны были действовать очень аккуратно, не терять своих игроков. Будем разбираться», – сказал тренер.

Саудовская Аравия – соперник сборной России по чемпионату мира-2018.