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    Накануне матча Россия – Бразилия в Москве разгоняют облака

    Власти Москвы приступили к разгону облаков накануне товарищеского матча между сборными России и Бразилии, информирует радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в Минобороны.

    В метеорологическом бюро сообщили, что в столице сегодня ожидается от минус 1 до минус 3 градусов, а также порывы ветра до 12-17 м/с. Прогнозируются облачность и небольшие осадки.

    Поединок Россия – Бразилия состоится сегодня, 23 марта, на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 17:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 23 марта 2018, 23:19

      Дело Лужкова - живет! Нужно тренера разгонять а не облака в небе.

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 23 марта 2018, 19:49

      Задолбали уже с погодой и природой мутить в москве.

      0
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 23 марта 2018, 17:56

      Мутко и Прядкин бегают с веерами?

      1
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 23 марта 2018, 17:43

      Лучше бы бразилов забашляли ...

      0
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