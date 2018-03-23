Накануне матча Россия – Бразилия в Москве разгоняют облака

Власти Москвы приступили к разгону облаков накануне товарищеского матча между сборными России и Бразилии, информирует радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в Минобороны.

В метеорологическом бюро сообщили, что в столице сегодня ожидается от минус 1 до минус 3 градусов, а также порывы ветра до 12-17 м/с. Прогнозируются облачность и небольшие осадки.

Поединок Россия – Бразилия состоится сегодня, 23 марта, на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи