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  • Лебедев: «РФПЛ нужно сокращать. Если клуб финансово не готов, почему мы должны вешать эту команду на плечи РФС и лиги?

Лебедев: «РФПЛ нужно сокращать. Если клуб финансово не готов, почему мы должны вешать эту команду на плечи РФС и лиги?

23 марта 2018, 17:10
21

Депутат Госдумы РФ и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что количество команд в РФПЛ подлежит сокращению. По его мнению, клубы, которые не в состоянии сами зарабатывать себе на жизнь, не должны вешаться на плечи Премьер-лиги и Российского футбольного союза.

– Как относитесь к возможному сокращению участников Премьер-лиги?

– Я давно об этом говорю. Понимаю, что многие хотят видеть футбол в каждом городе нашей страны, что играть должны не только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Но если клуб физически и финансово не готов, то почему мы должны вешать эту команду на плечи РФС и РФПЛ? Вообще надо потихоньку уходить от того, чтобы клубы финансировались из регионального бюджета. У области и так есть нагрузка в виде пенсий, социальных выплат – зачем еще спонсировать футбол? Этим должны заниматься коммерческие структуры. Не могу себе представить, чтобы условная «Барселона» получала деньги из казначейства Каталонии. Надо учиться зарабатывать самим. А у нас больше половины клубов получает субсидии от субъектов РФ, а затем жалуются, что этого не хватает.

– Получается, вы поддерживаете сокращение РФПЛ?

– Не просто можно, но и нужно, чтобы избежать подобных ситуаций, как с «Амкаром». Сокращение может пойти на пользу и в том плане, что команды начнут играть в нормальных климатических условиях, а не на льду. Сократиться количество матчей, и можно будет нормально составлять календарь.

Ну как можно проводить встречу «Локомотив» – «Спартак» 4 марта? Фактически встреча за золотые медали чемпионата. А получилось, что футболисты больше боролись со снегопадом, мяча не было видно. Этим самым мы убиваем футбол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лебедев Игорь
Комментарии (21)
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Одинокий волк Маквейд
1521814476
Федун это в программе еще летом написал. Таких, как Амкар, торговцев очками, еще 2-3 в лиге. Всех - в стратосферу.
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Shogun
1521814763
Вот Алешки, Федун вам целый сезон уже талдычит, один х...р все в воздух, тогда расширяйте до 20 команд, как в Англии и т.д., и ко конца сезона доживут команд 10 и счастье будет штанишки
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SEREGA 64
1521815264
КУДА ТЫ ВСЕ ЛЕЗЕШЬ СЫН ДЕБИЛА
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Братья Васильевы
1521815616
Реформа нашего вонючего футбольного болота уже сто раз перезрели.
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Куртуазные манеры
1521816779
Либо сокращать количество, либо вводить потолок зарплат в бюджетных командах.
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Антимат
1521817223
Всех побирушек без трусов - в ФНЛ, а то и ниже.
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uBaH_
1521817384
Нужно для начало сократить количество профессиональных команд с 1 региона. Глядишь и деньги у команд появятся
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андрей андреев
1521824055
Лучше сократить количество депутатов.До 0.А Лебедеву с папой Жириком нужно пойти работать, хоть польза будет.
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woyser
1521860290
Да, вы гомосексуалисты все деньги из регионов тянете в Москву, вы б...ь все более или менее крупные предприятия под себя поджали. Откуда в провинции будет бабло на содержание клубов?
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OfaZavr
1521873744
не нужно присваивать слова Федуна себе и выдавать за новаторскую идею)
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