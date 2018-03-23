Лебедев: «РФПЛ нужно сокращать. Если клуб финансово не готов, почему мы должны вешать эту команду на плечи РФС и лиги?

Депутат Госдумы РФ и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что количество команд в РФПЛ подлежит сокращению. По его мнению, клубы, которые не в состоянии сами зарабатывать себе на жизнь, не должны вешаться на плечи Премьер-лиги и Российского футбольного союза.

– Как относитесь к возможному сокращению участников Премьер-лиги?

– Я давно об этом говорю. Понимаю, что многие хотят видеть футбол в каждом городе нашей страны, что играть должны не только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Но если клуб физически и финансово не готов, то почему мы должны вешать эту команду на плечи РФС и РФПЛ? Вообще надо потихоньку уходить от того, чтобы клубы финансировались из регионального бюджета. У области и так есть нагрузка в виде пенсий, социальных выплат – зачем еще спонсировать футбол? Этим должны заниматься коммерческие структуры. Не могу себе представить, чтобы условная «Барселона» получала деньги из казначейства Каталонии. Надо учиться зарабатывать самим. А у нас больше половины клубов получает субсидии от субъектов РФ, а затем жалуются, что этого не хватает.

– Получается, вы поддерживаете сокращение РФПЛ?

– Не просто можно, но и нужно, чтобы избежать подобных ситуаций, как с «Амкаром». Сокращение может пойти на пользу и в том плане, что команды начнут играть в нормальных климатических условиях, а не на льду. Сократиться количество матчей, и можно будет нормально составлять календарь.

Ну как можно проводить встречу «Локомотив» – «Спартак» 4 марта? Фактически встреча за золотые медали чемпионата. А получилось, что футболисты больше боролись со снегопадом, мяча не было видно. Этим самым мы убиваем футбол.