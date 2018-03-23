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    Лебедев: «РФПЛ нужно сокращать. Если клуб финансово не готов, почему мы должны вешать эту команду на плечи РФС и лиги?

    Депутат Госдумы РФ и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что количество команд в РФПЛ подлежит сокращению. По его мнению, клубы, которые не в состоянии сами зарабатывать себе на жизнь, не должны вешаться на плечи Премьер-лиги и Российского футбольного союза.

    – Как относитесь к возможному сокращению участников Премьер-лиги?

    – Я давно об этом говорю. Понимаю, что многие хотят видеть футбол в каждом городе нашей страны, что играть должны не только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Но если клуб физически и финансово не готов, то почему мы должны вешать эту команду на плечи РФС и РФПЛ? Вообще надо потихоньку уходить от того, чтобы клубы финансировались из регионального бюджета. У области и так есть нагрузка в виде пенсий, социальных выплат – зачем еще спонсировать футбол? Этим должны заниматься коммерческие структуры. Не могу себе представить, чтобы условная «Барселона» получала деньги из казначейства Каталонии. Надо учиться зарабатывать самим. А у нас больше половины клубов получает субсидии от субъектов РФ, а затем жалуются, что этого не хватает.

    – Получается, вы поддерживаете сокращение РФПЛ?

    – Не просто можно, но и нужно, чтобы избежать подобных ситуаций, как с «Амкаром». Сокращение может пойти на пользу и в том плане, что команды начнут играть в нормальных климатических условиях, а не на льду. Сократиться количество матчей, и можно будет нормально составлять календарь.

    Ну как можно проводить встречу «Локомотив» – «Спартак» 4 марта? Фактически встреча за золотые медали чемпионата. А получилось, что футболисты больше боролись со снегопадом, мяча не было видно. Этим самым мы убиваем футбол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2018 17:10
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 13:08

      Хорошо сократим.А кто даст гарантию (из тех оставшихся),что у них не будет таких же проблем как у Амкара?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 09:42

      не нужно присваивать слова Федуна себе и выдавать за новаторскую идею)

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 марта 2018, 05:58

      Да, вы гомосексуалисты все деньги из регионов тянете в Москву, вы б...ь все более или менее крупные предприятия под себя поджали. Откуда в провинции будет бабло на содержание клубов?

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 марта 2018, 19:54

      Лучше сократить количество депутатов.До 0.А Лебедеву с папой Жириком нужно пойти работать, хоть польза будет.

      4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 марта 2018, 19:12

      Слово "депутат" в нашей стране ругательное, но не запрещённое законом и вполне литературное.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 23 марта 2018, 18:45

      Нужно сначала руководство рфс выгнать и лимит убрать чтоб клубы могли бизнесом заняться, ввести постепенно лимит для клубов ПЛ на инфраструктуру, а не на игроков как сейчас. Даже видя как Зенит проседает из за того, что у них нету игроков качественных Русских типо Денисова Аршавина Широкова Зырянова Анюкова Семака Кержакова, руководству РФС не хватает ума отменить лимит, про то что Спартак уже года 3 не может левого защита взять Русского и про то что Цска играет с защитой 35 лет миниму вообще все молчат.

      1
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      Рейтинг: +361

      sergan113 > кузнецов артем 24 марта 2018, 08:23

      РФС это мелочи. Стране нужно новое руководство, а то одни отцы и дети, братья и сестры, различные родственники.Короче как у Бутусова "круговая порука..."

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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 23 марта 2018, 18:40

      И это говорит человек отвечающий за развитие!!! Такое только у нас возможно?

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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 23 марта 2018, 18:38

      Молодец член исполкома РФС Игорь Лебедев. Типа моя хата с краю, сами решайте свои проблемы. Вы о каком развитии футбола России говорите? Ах, про провинциальный... Нет, нам такой футбол не нужен. Нам нужен стабильный, как трубопровод. РФС нужен коммерческий футбол, где мы не будем прикладывать усилий, а будем только монетки считать.

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      Рейтинг: +2726

      a_who 23 марта 2018, 18:30

      Федун об этом же говорил !

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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ 23 марта 2018, 18:03

      Нужно для начало сократить количество профессиональных команд с 1 региона. Глядишь и деньги у команд появятся

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