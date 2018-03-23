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    Товарищеский матч. Германия встретится со сборной Испании

    В пятницу, 23 марта, проходят товарищеские матчи сборных команд. В одном из них сборная Германии будет принимать футболистов из команды Испании.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Германия – Испания. Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 марта 2018, 22:26

      ставлю на Лёву и Мюллера...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      яйва яйва 23 марта 2018, 14:20

      Ждём!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 марта 2018, 09:25

      А зачем покупать трансляцию, когда по федеральному Матч ТВ и так прямой эфир будет?)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Danish Dynamite 23 марта 2018, 14:10

      Это они на "дурачка", может кто и поведётся

      0
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