Товарищеский матч. Германия встретится со сборной Испании

В пятницу, 23 марта, проходят товарищеские матчи сборных команд. В одном из них сборная Германии будет принимать футболистов из команды Испании.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Германия – Испания. Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

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