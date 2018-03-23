Глушаков: «Матч с Бразилией обещает быть интересным. Приходите»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков призвал болельщиков посетить товарищеский матч против Бразилии. При этом хавбек выразил сожаление, что встречу пропустит форвард «ПСЖ» Неймар.

«Жаль, что Неймар не сможет принять участие в игре завтра! Но матч все равно обещает быть самым интересным перед чемпионатом мира. Приходите! – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

Напомним, матч Россия – Бразилия состоится в пятницу на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени.