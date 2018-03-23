Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «Матч с Бразилией обещает быть интересным. Приходите»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков призвал болельщиков посетить товарищеский матч против Бразилии. При этом хавбек выразил сожаление, что встречу пропустит форвард «ПСЖ» Неймар.

    «Жаль, что Неймар не сможет принять участие в игре завтра! Но матч все равно обещает быть самым интересным перед чемпионатом мира. Приходите! – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

    Напомним, матч Россия – Бразилия состоится в пятницу на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2018 00:34
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 23 марта 2018, 06:48

      оплати билет из Якутии и если я успею, то приду)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 23 марта 2018, 03:49

      Сдержанный оптимизм. Надеюсь увидеть интересный футбол. Удачи и профессионализма!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 23 марта 2018, 02:15

      Главное - не шпилить в совковый костоломский футбол, а открыто сыграть и показать стратегию на победу и тактическую заготовку, которая станет визиткой РФ. -
      Играть, чтобы забивать голы ( в ворота соперника). Играть до упора, а если проигрывать - то с достоинством. Удачи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 марта 2018, 00:40

      Да мы знаем, Дениска, что бразильцы умеют играть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11