Глушаков: «Матч с Бразилией обещает быть интересным. Приходите»

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Полузащитник сборной России Денис Глушаков призвал болельщиков посетить товарищеский матч против Бразилии. При этом хавбек выразил сожаление, что встречу пропустит форвард «ПСЖ» Неймар.
«Жаль, что Неймар не сможет принять участие в игре завтра! Но матч все равно обещает быть самым интересным перед чемпионатом мира. Приходите! – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.
Напомним, матч Россия – Бразилия состоится в пятницу на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени.