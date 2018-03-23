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  • Глушаков: «Матч с Бразилией обещает быть интересным. Приходите»

Глушаков: «Матч с Бразилией обещает быть интересным. Приходите»

23 марта 2018, 00:34
4

Полузащитник сборной России Денис Глушаков призвал болельщиков посетить товарищеский матч против Бразилии. При этом хавбек выразил сожаление, что встречу пропустит форвард «ПСЖ» Неймар.

«Жаль, что Неймар не сможет принять участие в игре завтра! Но матч все равно обещает быть самым интересным перед чемпионатом мира. Приходите! – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

Напомним, матч Россия – Бразилия состоится в пятницу на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Публикация от text (@glushak8)

Источник: Instagram
Товарищеские матчи Россия Бразилия Глушаков Денис Неймар
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1521754817
Да мы знаем, Дениска, что бразильцы умеют играть.
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GoLenaStop
1521760503
Главное - не шпилить в совковый костоломский футбол, а открыто сыграть и показать стратегию на победу и тактическую заготовку, которая станет визиткой РФ. - Играть, чтобы забивать голы ( в ворота соперника). Играть до упора, а если проигрывать - то с достоинством. Удачи.
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Yev
1521766199
Сдержанный оптимизм. Надеюсь увидеть интересный футбол. Удачи и профессионализма!!!
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loko-the_best
1521776894
оплати билет из Якутии и если я успею, то приду)
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